Salta y Mendoza buscan habilitar la actividad física al aire libre

Las provincias empiezan a flexibilizar la cuarentena no sólo a las actividades productividas, sino también a la práctica de deportes. Y luego de que en Jujuy el gobernador radical Gerardo Morales reglamentara la posibilidad de salir a caminar o tratar, otros mandatarios analizan protocolos para imitar la medida jujeña, como Mendoza o Salta.



En Jujuy, la habilitación se realiza en base a un esquema de circulación de personas de acuerdo con la terminación del DNI -ayer comenzaron los impares-. "En la medida que no haya virus circulando, que esto esté cuidado y protegido y según la información sanitaria y epidemiológica que tengamos se podrá ir abriendo a otras actividades deportivas", expresó en declaraciones radiales el ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer.



Las actividades físicas autorizadas a practicar fueron caminata, trote y carrera simple, que se podrán desarrollar con tapabocas y en lugares próximos a los domicilios particulares, de manera individual o hasta dos personas juntas como máximo, y manteniendo la distancia de 2 metros lateral, y de 10 metros anterior y posterior.



La medida se da en virtud de que en Jujuy por décimo octavo día consecutivo no se registraron nuevos casos de coronavirus, lo que da la pauta de "no haber circulación viral" en el territorio provincial, por lo que se pidió desde el Comité Operativo de Emergencias "responsabilidad y atender las recomendaciones sanitarias". El protocolo indica además que se habilitan los espacios públicos abiertos y apartados del tránsito vehicular en el horario de 8 a 20. Y se recalcó la prohibición para utilizar los gimnasios urbanos y los juegos en las plazas o parques.



En tanto, Mendoza avanza para habilitar también las actividades deportivas al aire libre. "Tengo dos protocolos para presentar. El gobernador Rodolfo Suarez me pidió que trabajemos en esto para encontrar el momento oportuno de aplicarlo. Tarde o temprano hay que hacerlo", dijo el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta al medio local El Sol. El escenario contempla una propuesta más flexible que incorpora el ciclismo, y otra que no. Luego, toma los puntos centrales de la reglamentación jujeña.Asimismo, las mayores dificultades aparecen en la ciudad de Mendoza por su alta concentración de habitantes, mientras que las localidades pequeñas representan menos riesgos.



Por su parte, en Salta, la administración de Gustavo Sáenz también elabora un protocolo. Marcelo Cordova, secretario de Deportes de la Provincia, aseguró: "Ya estamos trabajando en el protocolo y pronto vamos a elevárselo al Ministerio de Salud para que ellos den el ok", dijo a FM Pacífico, según el portal Informate Salta. La intención es que sea en lugares de cercanía, respetando distancias y con días diferenciados. También dijo que podrían habilitarse deportes sin contacto "como el tenis".