Una semana sin contagios por coronavirus en Entre Ríos

El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, confirmó que este miércoles no se registraron nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos.Por lo tanto la provincia se mantiene en 22 casos confirmados; mientras que un paciente permanece en estudio; y ya han sido descartados 441 casos sospechosos. En total se han analizado 464 casos.En cuanto a la evolución de los pacientes, una persona continúa internada con asistencia respiratoria mecánica y otros 13 pacientes ya fueron dados de alta.Cabe recordar que en los últimos 13 días ha habido solo un caso positivo en la provincia. Desde el viernes 10 de abril hasta el 14 de abril no se presentaron casos positivos de Covid 19. El miércoles 15 se registró un caso positivo en la ciudad de Colón. Desde entonces y hasta la fecha no hubo otro caso de contagio.En Paraná, en tanto, no se registran casos positivos de coronavirus desde hace 17 días: el último contagio fue reportado el 5 de abril.