Imágenes: Por la bajante del río Uruguay se ven los peces desde la superficie

Paraná Los pilotes del puente ferroviario de La Picada quedaron a la vista en el arroyo

El río Uruguay (al igual que el Paraná) registra una atípica bajante que preocupa en las ciudades costeras luego de un 2019 donde por lo contrario hubo creciente y grandes afecciones. En el puerto de Concepción del Uruguay a la altura de 1,92 metros registrada el pasado 15 de abril le siguieron días de constante bajante hasta alcanzar un impactante registro de 0,20 centímetros en las primeras horas de la madrugada del lunes 20 de este mes. Luego de esta notoria caída en el caudal de agua le sobrevino un leve repunte que anoche lo mantenía nuevamente ya en el metro de altura y con tendencia creciente.Exactamente once años atrás, en 2009, Prefectura Naval directamente perdía el registro sobre la escala del puerto uruguayense debido a la bajante que padecía en ese entonces el río Uruguay.Mariano Castro, Jefe de Prefectura, explicó al respecto: "el antecedente más reciente que tenemos es de mayo del 2009 donde se perdió el registro sobre la escala, y este año tuvimos algo similar con una bajante de 0,27. Para hacer un poquito de historia y antecedentes, en mayo de 2009 tuvimos una situación aún peor de la que estamos viviendo, donde directamente no se pudo registrar el nivel del agua en la escala. Más acá en el tiempo, tuvimos algo similar en marzo de este año, donde se registró una medida de 0,27 si no me equivoco", señaló el funcionario.La falta de precipitaciones en la cuenca alta y media de nuestro río Uruguay y por ende la gran sequía que se observa en el norte del país y los limítrofes serían los principales motivos de una bajante que se refleja frente a nuestro puerto.En la recorrida por el río y sus afluentes generó sorpresa el observar la notoria bajante frente al puerto que deja mucha costa que comúnmente no suele apreciarse al descubierto. Así se ve debajo de los muelles, sobre la Isla de Puerto, cercana la Boca falsa.Pero mucho más llama la atención la gran cantidad de peces que se mueven en aguas del arroyo Molino, más precisamente debajo del puente a Pelay.