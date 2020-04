Evacuaron un geriátrico con al menos 19 casos de coronavirus

Se trata de la residencia para mayores Apart Incas, ubicada en Avenida de los Incas al 1000, donde viven 29 adultos mayores.



Varias ambulancias del SAME y de distintos servicios médicos prepagos se dirigieron hasta el lugar para trasladar a los ancianos.



El Gobierno porteño informó que "hasta el momento son 19 personas, entre residentes y trabajadores de la institución, los casos confirmados".



Varios de ellos ya fueron derivados a diferentes centros médicos, privados y públicos, pero otros aún permanecen en el lugar aguardando ser trasladados.



Las autoridades del Gobierno porteño remarcaron que "ante la falta de respuesta adecuada del geriátrico, el SAME intervino para facilitar la operatoria de derivación de los pacientes Covid-19 que permanecían en la institución".



Asimismo, indicaron que se puso a disposición de la institución a asistentes gerontológicos, en caso que los requieran, para que atiendan a los residentes que permanezcan en el geriátrico.



Eso se debe a que familiares de los jubilados que viven en ese hogar, denunciaron que los dos médicos que los atienden dejaron de ir desde hace varios días.



Patricia, hija de una residente, contó que su madre es una de las personas contagiadas y será derivada a un sanatorio en las próximas horas, tras acordar con el traslado con su prepaga.



La mujer criticó el proceder de las autoridades del geriátrico y aseguró les avisaron del contagio el domingo pasado por la madrugada a través de un correo electrónico.



"Nos mandaron un mail avisando que acá había casos de coronavirus. Después empezamos a recibir mensajes por privado para que vengamos a buscar a nuestros papás y nos hagamos cargo, porque el lunes ya no iba a haber personal. Hay personas que se asustaron y vinieron a buscar a los papás y se los llevaron", contó.



El operativo para trasladar tanto a los ancianos como a los empleados del lugar infectados por coronavirus continuaba este martes por la noche.

