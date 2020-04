Accionar repudiable: quemaron la camioneta de una médica con Covid 19

El atentado tuvo como blanco a la camioneta familiar, que quedó inutilizable. Como la mujer cumple el aislamiento y tratamiento en su casa, los residentes de la zona se acercaron y mostraron un accionar totalmente repudiable. Incluso, le dejaron a la médica y a sus familiares un mensaje violento: "Chaves, ratas infestadas (sic), váyanse"."Mi hija se despertó en la madrugada y se dio con la camioneta en llamas y ese cartel. Me llamó angustiada y contó lo ocurrido, y yo sin poder acompañarla porque desde que me detectaron el Covid positivo, no me moví desde el domicilio en el que me encuentro, excepto para los controles, por eso es que no comprendo estas cosas, los que me conocen saben de mi trabajo, de lo que brindo día a día", expresó muy afligida Claudia Salguero, la médica agredida, que utilizó sus redes sociales para difundir el hecho.

Quiero manifestar mi solidaridad absoluta con la familia de la Dra. Salguero que sufrió un acto de vandalismo absolutamente repudiable.

Como sociedad toda debemos ser conscientes que todas las personas nos debemos respeto. — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) April 21, 2020

Por su parte, el gobernador riojano Ricardo Quintela repudió el hecho y condenó las acciones vandálicas de los vecinos: "Como gobernador de esta provincia no voy a permitir que nos lastimemos entre nosotros. Me pongo a disposición de esta familia que sufre hoy acciones violentas y desmedidas por la discriminación y falta de empatía. Ya instruí a las fuerzas de seguridad que investiguen a los responsables de este acto para que caiga en ellos todo el peso de la ley".