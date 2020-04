Jujuy, primera provincia que permitirá la actividad física: cómo será el método

En la provincia de Jujuy se decidió, desde el miércoles 22, que se podrán realizar caminatas y otras actividades físicas según la terminación del DNI. Será sólo de 8 a 20, en lugares abiertos y ventilados con no más de dos personas a una distancia a no menos de 1.5 metros y con el uso de barbijo.



Fue dispuesto por el Comité Operativo de Emergencias e informado anoche por el gobernador Gerardo Morales.



Además, el mandatario instó a la ciudadanía a respetar la cuarentena para mantener en cero la circulación local del coronavirus, lo que permitirá reactivar la actividad productiva lo antes posible.



En el informe Nº 41 del COE, el gobernador Gerardo Morales anunció que desde mañana se podrá realizar actividad física, como caminatas, según el nuevo esquema de circulación y respetando un protocolo que incluye el uso obligatorio del barbijo.



Según informó El Tribuno, Morales aseguró que esta medida puede llevarse a cabo gracias a que en la provincia no hay hasta el momento circulación local del virus Covid-19. En este sentido instó a la ciudadanía a respetar el protocolo, lo que permitirá que más actividades puedan recuperarse dentro de la emergencia sanitaria y epidemiológica por el coronavirus, que dejó en la provincia un total de cinco infectados hasta ahora, pero que desde hace 18 días no registra nuevos casos.



Sobre la nueva medida, dijo que "es algo que los jujeños nos hemos ganado y qué tiene que ver mucho con el esfuerzo que está haciendo cada uno" en la cuarentena obligatoria y el aislamiento para evitar posibles contagios de coronavirus. De esta manera, Jujuy es la primera provincia en habilitar la actividad física al aire libre, tal como había anticipado el presidente Alberto Fernández al lanzar la "cuarentena administrada".