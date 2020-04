Actividad física en cuarentena: Cómo aprovechar los espacios pequeños

Beneficios



Modificar hábitos

El psicólogo deportivo, Adriel Levy en una entrevista en el programa El Despertador, insistó con realizar actividad física al menos una vez al día. También, debido al aislamiento social obligatorio, indicó que es necesario y muy saludable poder replanificar nuestros hábitos para evitar frustraciones. (Teniendo en cuenta la imposibilidad que tienen en este momento las personas para poder circular libremente, Adriel Levy comentó a Elonce TV que ""."Debemos aprovechar los espacios que tenemos a nuestra disposición, no es necesario contar con lugares amplios, se trata más bien de usar la creatividad a l ahora de hacer ejercicio", indicó.En relación a los beneficios que le otorga al cuerpo realizar ejercicios, Levy agregó que "la actividad física mejora los niveles cognitivos en las personas, disminuyen los niveles de ansiedad y nos da sensación de bienestar"."Lo importante es realizar cualquier tipo de ejercicio, no necesariamente debemos hacer actividades de mucha fuerza o que te brinde un cansancio extremo", remarcó el psicólogo deportólogo."Los deportistas son expertos en replanificar y en adaptarse a las distintas circunstancias. Para cada competencia tienen que regular las emociones, proponerse nuevos objetivos", sostuvo Levy.Para finalizar Levy afirmó que "muchas cosas que habilamos planificado hoy ya no sirven por eso debemos repensar nuestras prácticas para no poder tiempo lamentándonos en lo que no sucedió y si enfocarnos en lo que se viene".