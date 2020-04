Iosper afirma que cumple con el pago por reintegro a profesionales

Agencia Nacional de Discapacidad

Muchos profesionales que trabajan a través de la modalidad de reintegro con la obra social Iosper, como los acompañantes terapéuticos que realizan prestaciones a esta entidad, tienen la incertidumbre sobre como les van a realizar los pagos.Arnoldo Schmidt, gerente administrativo de Iosper, comentó que, indicó Schmidt.En relación a los plazos de demora en abonar el monto, Shcmid, informó que "en este momento se están abonando el periodo correspondiente a noviembre y diciembre. Puede haber algún caso puntual, en que se estén pagando meses anteriores, pero son excepciones"."Queremos recalcar que los reintegros son una minúscula parte de las prestaciones que desde la entidad se brindan. Un 5 o 6 por ciento del total de prestaciones aproximadamente.En este momento, los recursos con los que contamos son escasos, por lo tanto, a medida que están ingresando se realizan los pagos", sentenció.Sebastián Ibáñez, director de programas específicos comentó que "estamos viviendo una situación de excepción y en el marco del periodo de aislamiento, desde la Agencia Nacional de Discapacidad, estableció determinadas normativas a las cuales Iosper adhirió, con el objetivo de preservar la salud.", declaró Ibañez.Muchos afiliados de la obra social tienen la duda si ésta cubre casos de coronavirus, Schmidt sostuvo que "hay un protocolo establecido por el Ministerio de Salud, que dice que todo caso detectado de covid-19 primero va a al sector público" ."En respecto a la cobertura todavía no hay ningún modulo establecido, pero seguramente si llega a suceder, desde el sector puúblico nos informaran como proceder", declaró.Teniendo en cuenta que se continúan observando largas filas de personas en la puerta de ingreso a Iosper, Schmidt mencionó que " se han brindado muchas facilidades, y canales alternativos, como las consultas virtuales, para que si no es estrictamente de urgencias, las personas no concurran al recinto".Para finalizar el gerente administrativo, dijo que "siempre queremos recodarles que se comuniquen con nosotros a través de estas vías asi no se producen aglomeraciones".