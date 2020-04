Director de Tránsito violó el aislamiento para festejar su cumpleaños

El intendente de la ciudad de santiagueña de Quimilí, Omar Fantoni, solicitó durante la tarde del domingo la renuncia al cargo de director de Tránsito de la Municipalidad Maximiliano Murad, luego de comprobarse que incurrió en una grave violación del decreto de aislamiento preventivo obligatorio que está en vigencia para todo el país con motivo del estado de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid 19.



La determinación fue adoptada luego de tomar conocimiento de esta situación a través de las redes sociales, donde comenzaron a circular imágenes del ahora ex funcionario participando de una fiesta organizada, aparentemente, con motivo de su cumpleaños.



"No vamos a tolerar de ninguna manera este tipo de conducta con nadie y mucho menos con aquellas personas que ocupan cargos relevantes dentro del gabinete municipal, porque entendemos la responsabilidad que asumimos ante nuestros vecinos y que debemos ser los primeros en respetar las normas, más aún en estas circunstancias tan particulares que nos tocan vivir", dijo Fantoni.



En este contexto, el jefe comunal dispuso que se ponga en marcha una investigación interna para determinar si participaron en dicha celebración otras personas vinculadas a la función pública.



Se espera que en esta jornada se tomen nuevas medidas en torno al evento que se desarrolló en plena cuarentena. Extraoficialmente se supo que Murad explicó que no sabía de la fiesta y que fue "una sorpresa" que le organizaron.



Sin embargo, según publica el diario El Liberal, quedó claro que participó de la reunión. Además, en las redes circuló un supuesto mensaje suyo solicitando que no se difundieran las fotos "porque con ellas mañana me piden mi cabeza".