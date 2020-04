Seis recomendaciones que hizo la OMS al país si quiere levantar el aislamiento

Mientras que el Gobierno se prepara para anunciar en las próximas horas una flexibilización paulatina en las provincias del aislamiento social para mitigar el coronavirus, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtieron al presidente Alberto Fernández cuáles son los "seis criterios especiales" que un país debe cumplir en el caso de que decidan levantar por completo la cuarentena.



Se trata de un menú de sugerencias con medidas sanitarias, ya que la OMS no puede ordenar a un Estado a cumplir un mandato ni involucrarse en la política interna de un gobierno. Pero los expertos de la organización multilateral ya le hicieron saber al gobierno argentino los riesgos que pueden existir si se rompe la cuarentena de manera total y no se respetan esos criterios. Así, deslizaron condicionantes excluyentes para que un Estado declare el levantamiento pleno del aislamiento.



Hasta ahora, la OMS compartió la estrategia del Gobierno en los tiempos y modos en que aplicó la cuarentena. También creen que el aislamiento se puede ir levantando gradualmente con los recaudos necesarios. Pero este organismo multilateral se mostró inflexible a la hora de evaluar la posibilidad de un levantamiento pleno de la cuarentena en este momento.



Según revelaron a Infobae fuentes calificadas de la OMS, los expertos de esa organización mundial le hicieron llegar tanto al presidente Alberto Fernández como al ministro de Salud, Ginés González García, un menú de "seis criterios especiales" que se deben cumplir para levantar por completo la cuarentena.



"Las medidas de control o de restricciones deben levantarse lentamente y de manera controlada. Solo se pueden levantar por completo si se aplican las medidas de salud pública adecuadas, y si se cumple con seis criterios recomendados", dijo el funcionario de la OMS consultado.



En este sentido, los seis criterios sugeridos se sintetizan de la siguiente manera:



1- La transmisión: La OMS recomienda que podrá ponerse fin de la cuarentena si hay una transmisión del virus "controlada". Esto implicaría que la curva de contagios se vea aplanada a lo largo de un período relativamente extenso de tiempo y los niveles de infectados no sean elevados en el país.



2- El sistema de salud: Este debe tener capacidad para detectar, someter a pruebas, aislar y tratar a cada caso y rastrear a cada contacto. En la Argentina los epidemiólogos y expertos que asesoran al Gobierno no creen que este paso se haya cumplido aun. Es más, creen que aún no se llegó al pico máximo de contagios como para poner a prueba realmente el sistema hospitalario que tiene el país.



3- Los riesgos: Los expertos de la OMS sugirieron que para levantar la cuarentena completamente "los riesgos de brotes en centros de salud se hayan reducido al mínimo". Los recientes casos en Argentina de cierres de clínicas y hospitales por el contagio de médicos o enfermeros llevan a este criterio sugerido por la OMS a una situación de imposible cumplimiento hasta ahora.



4- Medidas preventivas: También se recomendó que para levantar el aislamiento se hayan aplicado medidas preventivas en entornos sociales como los lugares de trabajo y las escuelas. El presidente Alberto Fernández dijo que los colegios serán los últimos en levantar la cuarentena y el Gobierno no piensa hoy en una flexibilización en los centros educativos, ni siquiera de aquellas provincias donde no hay contagiados de COVID-19 o los casos sean menores.



5-Importación: La OMS señaló que para levantar la cuarentena "un país debe asegurar que los riesgos de importación de casos de coronavirus puedan manejarse". En la Argentina aun hay temores sobre la propagación de COVID-19 por contagios importados. De hecho, aún son elevados los niveles de casos de COVID-19 importados contra aquellos que son autóctonos. Por ello el Ministerio de Salud limitó el ingreso a no más de 400 personas por día en el aeropuerto de Ezeiza y 500 por día por fronteras terrestres. El Presidente cree que para llegar a cumplir con este requisito que exige la OMS para levantar el aislamiento se debe mantener el cierre de fronteras.



6- Información: El último punto que sugirió la OMS al Gobierno al momento de definir un levantamiento pleno de la cuarentena es que "las comunidades están plenamente informadas, comprometidas y empoderadas para ajustarse a esta nueva norma"



Está claro que varios países han usado de manera eficaz la cuarentena para contener la pandemia. Hasta tanto no haya una vacuna para mitigar el COVID-19 el aislamiento es una de las mejores herramientas que recomiendan los expertos como estrategia eficaz para ayudar a detectar, aislar y detener los brotes con rapidez.



De todas modos, para la OMS aquellos países que suavicen las restricciones impuestas para luchar contra la propagación del coronavirus deberían esperar al menos dos semanas para evaluar el impacto de tales cambios antes de aplicar nuevas relajaciones.



En su última Actualización de Estrategia, la agencia de la ONU dijo que el mundo se encuentra en una "coyuntura crucial" en la pandemia y que "la velocidad, la escala y la ecuanimidad deben ser nuestros principios rectores" a la hora de decidir qué medidas son necesarias.



Por otra parte, en un documento enviado a todos los presidentes el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, expresó recientemente que "la detección temprana de casos, las pruebas, el aislamiento, la atención de cada caso y el rastreo de cada contacto son esenciales para detener la transmisión".



También agregó que "los países deben alcanzar un equilibrio entre las medidas para abordar la mortalidad causada por la COVID-19 y aquellas relacionadas con otras enfermedades debidas al desbordamiento de los sistemas de salud, así como las repercusiones económicas y sociales".



En este sentido, las doctoras Mirta Roses y Maureen Birmingham, las representantes de la OMS en Buenos Aires que están trabajando junto con el equipo de epidemiólogos que aconseja al Gobierno, creen que las decisiones tomadas hasta ahora por el Presidente son las adecuadas.



Poco después de que Alberto Fernández declarara el 19 de marzo la primera fase de cuarentena la doctora Birmingham dijo a Infobae que "la Argentina está llevando adelante medidas de manera rápida, audaz y con firme decisión que pueden cambiar esta curva de contagios de coronavirus a algo más plana y lenta".



El jueves pasado el gobierno emitió un fuerte respaldo a la OMS cuando el canciller Felipe Solá participó de una videoconferencia con 28 ministros de países que forman parte de la Alianza por el Multilateralismo y allí bregó para que no se corten los aportes financieros de los países miembros a ese organismo como había propuesto Estados Unidos y se mostró en contra de buscar un culpable por el origen de la pandemia.



"Compartimos con alegría una idea central que es apoyar a los organismos multilaterales y en especial a la OMS que provee datos científicos esenciales", dijo Solá al iniciar su intervención en la videoconferencia liderada por Alemania.



En términos diplomáticos esto fue leído no sólo como un apoyo a la OMS sino también como una abierta defensa de la Argentina a China, cuestionado por varios países del mundo por no haber alertado en diciembre pasado sobre la explosión de COVID-19 en el estado de Wuhan.



En adelante, habrá que ver si el alineamiento automático que viene tendiendo la administración de Alberto Fernández con la OMS para establecer una estrategia de mitigación al coronavirus se mantiene. El cumplimiento estricto de los seis criterios especiales para eventualmente levantar la cuarentena por completo seguramente sean un punto de inflexión para que la Argentina muestre ese apoyo pleno al organismo multilateral.