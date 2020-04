Gualeguaychú avanza con la iniciativa para implementar el barbijo casero

Gualeguaychú atraviesa horas de tranquilidad en relación al COVID-19, porque desde hace dos semanas no se ha incrementado el número de casos confirmados y se han descartado varios que estaban en estudio. Sin embargo esto no tranquiliza a las autoridades sanitarias de la ciudad, que trabajan en articular estrategias entre efectores públicos y privados por un eventual escenario complicado en el futuro.Es por ello que en una nueva reunión del Comité de Organización de Emergencia Sanitaria (COES) se definió la conformación de un Centro de Coordinación para la Red Sanitaria que tendrá Gualeguaychú, integrada por efectores públicos y privados, que entrará en vigencia el próximo lunes. También se discutió sobre la forma en que se trabajará con los casos sospechosos y confirmados, evaluándose la posibilidad que sean alojados en el Hotel Embajador para centralizar los pacientes en un solo lugar y disminuir potenciales contagios por contactos estrechos durante una internación domiciliaria.Otro de los puntos que estuvo en análisis fue la utilización de barbijos caseros en toda la ciudadanía como un elemento más de prevención contra el COVID-19. En este tema, como pasa en el resto del mundo, no existe una posición unánime.Por un lado, están los que, a pesar de no contar con evidencia científica del todo clara, lo recomiendan como una medida más de prevención. Ya que, hay países donde ha funcionado. Por eso la ciudad y la provincia de Buenos Aires, entre otras localidades argentinas, avanzaron en este sentido.Otros sostienen que podría ser contraproducente. Porque, por un lado, se daría una "sensación de seguridad" que no es tal y, por otro, utilizar elementos de este tipo en la cara generaría mayor contacto entre esa zona y las manos.Más allá de esto, la medida avanza. Desde el COES se dejó en claro que en el caso de instrumentarse se apelará a la conciencia ciudadana para que no compren barbijos quirúrgicos, que solo sería para el uso del personal de salud por tratarse de recursos finitos.Por último, la responsable de Ambiente de la Municipalidad, María de los Ángeles Gómez, se explayó sobre la elaboración de un protocolo que se realizó sobre el control de residuos biopatológicos, principalmente de aquellas personas que cumplen aislamiento por casos sospechosos de COVID-19 y los casos confirmados, para que se realice un manejo acorde intradomociliario y se tenga una ruta diferenciada con el resto de la población."Se trata de disminuir al máximo los riesgos para los trabajadores", indicó Gómez, que señaló que esos residuos deberán ser desechados en doble bolsa, con una marca roja, y solo podrán ser retirados los días lunes.El Comité acordó realizar entre dos o tres reuniones semanales para seguir unificando criterios de trabajo articulado para estar los más preparados posibles ante un cambio de escenario en el departamento.