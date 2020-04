Nuevos canales de cobro para el Ingreso Familiar de Emergencia

En el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Gobierno Nacional dispuso del cobro por unica vez del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales y monotribustitas sociales, y los correspondientes a las categorías A y B. Diego Mansilla, jefe regional de Anses, en comunicación con Elonce TV, brindó detalles sobre los medios de cobro y fechas del IFE."Buscamos alternativas para aquellas personas que no contaban una cuenta bancaria, puedan optar por un medio de pago alternativo.", comentó Masilla.En torno a las fechas de cobro, el jefe regional de Anses aclaró que ". Este 21 comienzan a cobrar las personas que ya poseían cuenta bancaria. El 6 de mayo lo harán quienes no poseían CBU."En relación a las personas que salieron rechazadas para la obtención del ingreso, Diego Mansilla informó que "se analiza todo el grupo familiar, si un integrante tiene un trabajo registrado o esta cobrando otra prestación del estado, muchas veces se inhabilita el cobro del IFE..""En estos días puede llegar a suceder que la página web presente complicaciones, por eso les pedimos paciencia. De todos modos, cuando culmine esta etapa, desde el organismo va a programar un dia a disposición para todos los que no pudieron completar el trámite", culminó el jefe regional de ANSES.