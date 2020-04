Buscan contar con 10.000 camas de terapia intensiva para el pico de mayo

Una radiografía del sistema de salud argentino expone que en el sector público hay 2500 camas de terapia intensiva, mientras que en el privado casi 6000. Las 1500 restantes para alcanzar el número deseado son las que el Ministerio de Salud de la Nación intenta tener listas antes de que la pandemia recrudezca.



"La cantidad de camas a necesitar dependerá, en parte, del cumplimiento de la cuarentena obligatoria. Un impacto medio de la pandemia nos obliga a conseguir unas 2500 más", explicó una fuente de la cartera de Salud que conduce Ginés González García.



Solo el 5% de los infectados con coronavirus requieren asistencia en terapia intensiva, pero los expertos afirman que el escenario será diferente en mayo. Por estos días, poco más del 50% de la capacidad de estas camas está ociosa. Esto se debe a la suspensión de cirugías no urgentes y debido a la menor cantidad de accidentes de tránsito. "Estimamos que tenemos 4100 libres", indican.



En cuanto a las camas para pacientes leves los números son disimiles. "Es difícil tener precisiones a nivel país", remarcan las fuentes consultadas. Lo que se sabe es que en la provincia de Buenos Aires hay 18 mil disponibles y en Tecnópolis se trabaja en otras casi 3000 más, que podrían ampliarse.



A su vez se dispusieron de hoteles, iglesias y clubes en la Ciudad y todo el país. Los respiradores

Pero la prioridad no solo pasa por las camas de terapia intensiva: el Gobierno espera que los tres fabricantes de respiradores automáticos en la Argentina puedan entregar unos 1000 para junio. El Ministerio de Producción de la Nación los financió y estimuló para que incrementen su producción. "Están trabajando en su máxima capacidad, somos optimistas", aseguran.



Según pudo saber TN, para junio el Gobierno quiere contar con 2500 nuevos respiradores, que se sumarán a los 7400 existentes en la Argentina. Los restantes 1500 se comprarán a China.



Las fuentes de Salud consultadas destacan que de no haberse implementado la cuarentena total los servicios hospitalarios y clínicos no hubiesen podido acaparar la demanda de casos.



De hecho, un informe público del Ministerio de Salud de la Nación para los directores y jefes de los servicios hospitalarios de la Argentina plantea que en un "escenario pesimista" el país necesitaría 2550 camas cada millón de habitantes.





Así, se requerirían 2000 camas leves (en fase de mitigación a reemplazar por hoteles e internación domiciliaria); 400 camas generales de agudos (11 días promedio de internación) y 150 camas de cuidados intensivos (ocho días promedio de internación).



El mismo documento afirma que sin el aislamiento total se duplicarían los casos cada tres o cuatro días. Capacitación

Desde el Ministerio de Salud aceptan que el país no cuenta con la cantidad de especialistas necesarios para las 10 mil camas de terapia intensiva a las que se aspira alcanzar. Por eso es que más de 3500 profesionales se inscribieron en el registro de voluntarios, entre estos cardiólogos, anestesiólogos, enfermeros y kinesiólogos. A todos se los capacita online. Los estudios, al igual que las compras de respiradores y la preparación de las camas, son a contrarreloj.



Fuente:TN