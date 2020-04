Vecino golpeó ferozmente a una enfermera y la roció con desinfectante

Una mujer, auxiliar de gerontología, denunció que sufre reiterados y violentos ataques por parte de un vecino debido a que ella trabaja en un geriátrico y él no quiere que regresa a su hogar en el barrio porteño de Caballito.



En un desgarrador testimonio, la víctima de esta repudiable situación reveló impactantes detalles. La profesional de la salud además indicó: "Mis hijas y mi mamá también fueron víctimas" de este sujeto, además de otros vecinos.



"Desde el sábado empezó a tirarme desinfectante a la puerta. El domingo le dije que no quería problemas, que era innecesario todo. Siguió con eso hasta el lunes. Ese día pensé que estaba dentro en su casa, voy a salir y lo encuentro afuera. Me tiró desinfectante en la cara, trato de sacárselo. Cuando estoy en el piso el apoyó sus piernas en mi nalga y no me dejaba levantarme. Mi hija me quiso defender pero no pudo", relató.



Comentó que "él es mucho más grandote que yo. En un momento larga el aerosol y golpea en mi nariz. Él es un hombre que ha tenido problemas con mucha gente en el barrio, pero es increíble que en este momento de pandemia haga esto. No estaba cumpliendo la cuarentena y se empezó a desatar el fin de semana. Va por la vida queriendo hacer lo que quiere sin reglas. Vive solo".



"Yo tomo todos los recaudos. Tenemos un protocolo, cuido a muchísimas abuelas", agregó.



Más tarde, indicó que el hombre "Cristian Hernán, no digo el apellido por una cuestión legal, ya hice la denuncia, fue detenido por seis policías".



"Me voy a trabajar con miedo, no quiero dejar sola a mi mamá y mis hijas, no se que puede llegar a hacerles", manifestó Gabriela, aún conmocionada por la situación aunque se mostró fuerte y señaló: "No me voy a bajar de este barco, el que está afuera de lugar es él".