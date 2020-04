En María Grande será obligatorio el uso del tapabocas

En el salón de convenciones Municipal, ubicado en la planta superior de la Terminal, se llevó a cabo una conferencia de Prensa, con la presencia del Intendente Héctor Solari, la vice Intendente María Schamle, el Director del Hospital Martín Ginestar. Junto a ellos estuvieron representantes de la Policía, Bomberos, funcionarios, Concejales e integrantes del Comité de emergencia.



"Cuando se inició la cuarentena, en una primera etapa, se cumplió bien el aislamiento. En esta etapa estamos viendo una circulación mayor a la deseada. Esto también tiene que ver con que se han aumentado los rubros comerciales exceptuados; cuando se arrancó eran 24 las actividades exceptuadas, a lo que luego se le agregaron 10 más, y esto ha llevado a que tengamos mayor gente en la calle. Mucho hay que apelar a la conciencia de los vecinos de María Grande, porque si bien la policía o desde el municipio se pueden tomar medidas, no es el objetivo perseguir o meter preso a nadie, sino que cada ciudadano cumpla con lo que tiene que cumplir» comenzó diciendo el Presidente Municipal", expresaron. Uso obligatorio del tapabocas Luego, confirmó lo que se había adelantado como una versión: "A partir del martes, se estableció el uso obligatorio del tapaboca en la municipalidad y por parte del personal municipal. Y ahora se acordó en el Comité de emergencia, establecerlo como obligatorio a partir del sábado a las 0 hs. para todas las personas que circulen en la vía pública, así mismo para los comerciantes autorizados a funcionar". Ingresos de personas provenientes de otras provincias y de mercaderías Toda persona proveniente de provincias como Santa Fe, Buenos Aires o Córdoba donde la circulación del virus en comunitario, una vez ingresado a nuestra ciudad "debe permanecer en cuarentena obligatoria, como si viniese de otro país. Esto incluye a la persona en cuestión, y si no puede estar totalmente aislado en la casa, también a las personas convivientes. De esto están exceptuados los transportistas y las personas que trabajan en otras localidades; cuando están en María Grande deben estar aisladas, pero cuando salen quedan exceptuadas, porque así está establecido a nivel nacional. En cuanto al protocolo de recepción de mercaderías, se establece que la mercadería debe ser bajada en la puerta del local, que se rocié los bultos con agua con hipoclorito, y otros. Cosas que venimos monitoreando, dependiendo de la disposición del personal municipal". Sobre la actividad comercial "En cuanto al comercio, nos hemos reunido con sus representantes y con algunos comerciantes particulares, y sabemos la situación que están afrontando. Pero con la tranquilidad que estamos haciendo lo que establece Nación. Nosotros ni la policía, pueden autorizar rubros que no se encuentran exceptuados", expresó Solari.



"Ahora a partir de la «cuarentena administrada», tengo entendido que provincia envía la propuesta de nueve rubros que se proponen exceptuar, pero no nos dicen cuáles son, para no crear falsas expectativas. Así mismo nosotros enviamos las propuestas de algunos rubros a la provincia, consensuadas con el Centro de Comercio local, que en algunos casos coincidirían con los que mandó provincia, y estamos a la expectativa de ver que se resuelve", dijo. Se habilitó a trabajar a algunas industrias "Como respecto a la parte Industrial, hoy se abrieron algunas metalúrgicas. Eso fue consultado con el Ministerio de Producción. Todas han presentado un protocolo sanitario, de cómo van a actuar en el ingreso del personal, con horarios reducidos y continuos para evitar la mayor cantidad de viajes dentro de la ciudad. Esta autorización se da a raíz que está dentro de la cadena de producción de actividades que están exceptuadas, siendo proveedora de industrias alimenticias. Estas empresas presentaron el protocolo, nosotros lo evaluamos, lo elevamos a provincia y salió la autorización. Y desde el municipio nos comprometimos a verificar que este protocolo se cumplan", puntualizó el Intendente. Tareas de vigilancia de parte de la policía Desde que se inició la cuarentena "se han notificado más de 80 personas. De los cuales una fue detenida y puesta a disposición del fiscal federal, estando alojada en la alcaldía por algunos días, hasta que tras tomársele declaración recuperó la libertad. Estamos siendo muy rígidos con la gente que anda circulando en la calle, pedimos la documentación de los vehículos y la documentación que justifique su circulación. Lo mismo que los controles que realizamos con los transportes que ingresan a la ciudad". Sobre control de precios Solari dijo que "no contamos con personal, ni la capacidad para hacerlo desde el municipio. Por el momento no está planificado hacerlo. Sabemos que aquí no hay grandes cadenas que son formadoras de precios, sino que el formador de los precios en el proveedor o está más arriba. Quizás sea algo en lo deberemos ponernos a trabajar, pero en estos momentos no tenemos los medios para realizar un control de precios". Dengue Sobre la pregunta sobre los casos de Dengue, la respuesta la brindó la Dra. Schamlé: "A partir del 1º de Abril, como María Grande es zona de brote, recibimos una notificación de Epidemiologia donde nos informaban que no se iban a procesar más las muestras serológicas. Que todos los pacientes o personas que consultaran con un cuadro compatible, que tuviera un análisis de laboratorio que se hace en el ámbito local, se consideraba un caso probable y se actuara medicamente hablando como si se tratara un caso de dengue, con las acciones del bloqueo, fumigación y demás. Nosotros llegamos a tener 20 casos positivos. A partir de entonces informamos, diez u once casos más en observación, de los cuales algunos fueron descartados. Y en estos momentos con alrededor de ocho casos, de los que consideraremos que también son casos probables de dengue. Estaríamos hablando de alrededor de 35 casos en total. Esta información al no estar asentada en Epidemiología, porque esta área de salud de la provincia está saturada con otras cuestiones, pero desde el ámbito local nos hemos arreglado para tener estos datos. Excepto cuatro, el resto de los casos están en una misma zona, y la gran mayoría no requirió internación". (María Grande Al Día)