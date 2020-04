Córdoba capital también aprueba el uso obligatorio del tapaboca

Los barbijos quirúrgicos estarán permitidos para el personal de salud, como para los individuos que estén contemplados como grupo de riesgo.



Esta medida fue aprobada en general por unanimidad este viernes con el voto de los 31 ediles del Concejo Deliberante de Córdoba, en una sesión virtual que esta tarde aún seguía en funcionamiento, ya que se abordan otros tres proyectos. En particular, la concejala Laura Vilchez votó por la negativa y una abstención.



El proyecto de uso obligatorio fue consensuado con propuestas del Ejecutivo, del bloque oficialista, además de los ediles opositores Rodrigo de Loredo y Eugenia Terré, y se espera que en el transcurso de esta tarde el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, lo deje promulgado y autorice su puesta en vigencia desde la primera hora del lunes próximo.



En el artículo 1 de esta iniciativa se estableció: "Uso obligatorio de dispositivos de protección que cubran nariz, boca y mentón, tipo barbijo casero o social, tapaboca o cobertor de tela, mascarillas, o elementos de producción casera para circular en la vía pública, ingresar o permanecer en espacios públicos y privados de acceso público de cualquier índole, y o en locales comerciales, plantas industriales, centros de salud públicos y privados y medios de transporte públicos y privados en el ámbito de la Ciudad de Córdoba".



Sobre este punto, el viceintendente de la Córdoba y quien preside la sesión, Daniel Passerini, adelantó que este proyecto alcanza a todas las personas que salgan a la calle, ya sea para realizar compras de alimentos indispensables, como para aquellas que en esta cuarentena obligatorio, y por decreto nacional, están habilitadas para trabajar. Tal es el caso de servicios esenciales, así como trabajadores de comercios o rubros autorizados.



Ante la pregunta de si quienes caminen en la vía pública deberán portar un tapaboca, dijo: "Siempre que una persona está circulando es porque está autorizada o tiene un permiso para hacerlo. De lo contrario, no tiene que estar en la calle. Por lo que quienes estén exceptuados, están obligados al uso de barbijo o cubreboca", precisó.



El proyecto fijó, además, que está expresamente prohibido el uso de barbijos quirúrgicos para quienes no sean personal de salud o grupos de riesgos.



Por una resolución municipal, desde mañana sábado ya será obligatorio en el transporte, en taxis y en remises.



Para garantizar que todos los vecinos de Córdoba cuenten con cubreboca, Passerini adelantó que se trabaja con el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba para que haya disponibilidad de este insumo y cuente con un precio unificado.



Multas



Quienes no acaten la medida del uso obligatorio serán sancionados con tareas comunitarias, de capacitación y multas pecuniarias, desde 951 y hasta 5.700.000 pesos (para faltas gravísimas que atenten al no cuidado de enfermedades transmisibles).



Este último punto era debatido esta tarde por los ediles, ya que implica la modificación del Código de Convivencia.



Lo que resta por definir al Ejecutivo municipal es quiénes harán de inspectores para el control de la utilización de los cubreboca.



La iniciativa aprobada establece que la Secretaría de Gobierno, a cargo de Miguel Siciliano, será la encargada de instrumentar los operativos de contralor. En principio, podrían intervenir inspectores municipales y promotores comunitarios. (La Voz)