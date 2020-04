Aclaran que "no corresponde el pago de intereses" por facturas vencidas

Los locales de cobro de servicios atenderán a usuarios según finalización de DNI, y según se aclaró, cada cliente podrá pagar un máximo de ocho facturas, para evitar aglomeraciones, en esta primera semana de reapertura de los locales a la calle.Desde este lunes, será el turno de clientes cuyos documentos de identidad terminen en 0 y en 1; mientras que el martes 21 de abril atenderán a quienes tengan DNI terminado en 2 y 3; el miércoles en 4 y 5; el jueves 23 de abril a los que tienen DNI terminado en 6 y 7 y el viernes en 8 y 9.que la disposición se debió a que "muchísimos jubilados retiran la totalidad de su sueldo y después pagan sus servicios en efectivo, por lo tanto, cuando le dicen que los pueden pagar con tarjeta de débito, pese a tenerla, no están habituados o no tienen la práctica para hacerlo".Valoró, además, que la nueva disposición, "descongestionará los centros de pago que estaban recibiendo los pagos en efectivo".En la oportunidad, Luciano aclaró que "quienes no han podido pagar sus boletas por falta de boca de pago, en caso que la empresa le quiera cobrar intereses, deben generar un reclamo porque a ese interés no se lo pueden cobrar"."La empresa, cuando emite la factura, también habilita una boca de pago y si esa boca de pago está cerrada, no le ser puede ser imputable ni le puede generar intereses al consumidor por cuanto aquella forma de pago que la empresa había puesto a disposición no se está cumpliendo, por lo tanto, no corresponde el pago de intereses", explicó el director provincial de Defensa al Consumidor.Para consultas o denuncias, los interesados deben comunicarse al contacto de WhatsApp 343 6229530, al 0800 444 8256 de lunes a viernes de 8 a 12hs o través de la web en la Ventanilla Única Federal.