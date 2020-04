COVID-19: Preocupación en Sanidad por altos costos de elementos de protección

Sociedad Aseguran que más de 200 trabajadores de la salud tienen coronavirus en el país

Sociedad Sanatorio Adventista del Plata dio precisiones sobre caso confirmado de Covid 19

La secretaria General de Asociación de trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en Entre Ríos, Mariela Ponce, manifestó asu preocupación por médicos, enfermeros y técnicos, "los que están en la primera línea frente a la pandemia por coronavirus, y a los que tenemos que cuidar"., apuntó Ponce.La sindicalista comentó que desde ATSA se recorre, tanto la parte privada como la pública, para evaluar que se cumplan los protocolos."Conocimos la preocupación de clínicas privadas que refieren la", explicó Ponce, al tiempo que reconoció: "No sabemos cómo ayudarlos porque hacen referencia a los altos costos de los insumos de cuidados de protección"."El virus es sumamente contagioso", sentenció la sindicalista.rescató el caso de"Tenemos un caso de una enfermera que se contagió y a su vez, esa enfermera tuvo contacto con 30 personas de diferentes áreas, las que hoy están aisladas, y son trabajadores de Sanidad", explicó Ponce., recalcó.Fue en ese sentido que Ponce encomendó "trabajar en conjunto la parte pública y la privada para cuidar a nuestros trabajadores, porque no bastan los aplausos, sino que hay que tener políticas de ayuda para controlar y ser muy estrictos"., destacó la secretaria general de ATSA en Entre Ríos.Asimismo que apuntó: "Hay droguerías en la que los trabajadores están de manera hacinada, sin respetar las distancias ni la ventilación correspondiente. Hemos ido con escribanos y estamos a la espera de una audiencia con la secretaría provincial de Trabajo para tratar estos temas puntuales y fundamentales que tienen que ver con el cuidado del trabajador de salud".Y continuó: "Un laboratorio productor de medicamentos descontó las licencias por enfermad a los trabajadores. Es un abanico de situaciones, y por eso es necesario un control con autoridades provinciales y municipales para que no pasen estas situaciones".