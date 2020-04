Ternura y cuarentena: Nena de 5 años cambia dibujos por alimentos para donar

En tiempos de cuarentena aparecen historias que vale la pena contar, donde el encierro y la inocencia de los niños dan paso a la solidaridad.Este es el caso de Jazmín que tiene cinco años, vive en Venado Tuerto (provincia de Santa Fe). En medio del aislamiento social obligatorio, Jazmín se entretiene dibujando y como sus padres juntan mercadería para repartir a los abuelos que no pueden salir a comprar, la nena le propuso a su mamá intercambiar un dibujo por un alimento.Por lo que su mamá, subió la idea a Facebook y rápidamente la gente se contacto para donar. "Me contactan por Facebook, les llevo el dibujo y me dan el alimento", contó a Primera Tarde Evangelina, su mamá. Con las donaciones que reciban van a armar bolsones para donar a la gente que necesita.En cuanto a sus dibujos, lo que más hace Jazmín son arcoíris "porque tienen muchos colores y para llevar alegría a los hogares", según le comentó a su madre. Fuente: (Lt10)