Multarán con hasta 400 litros de nafta a los que no usen barbijo en La Paz

La municipalidad de La Paz establecerá como obligatorio, a partir de este jueves 23 de abril el uso de barbijo social de confección casera o industrial, no quirúrgico, que cubran nariz, boca y mentón, para circular en la vía pública, ingresar o permanecer en establecimientos comerciales o de servicios exceptuados del aislamientos, cajeros automáticos, dependencias municipales con atención al público y en medios de transporte público.Según se informó desde la comuna, la confección casera del barbijo social deberá respetar las especificaciones que al respecto establezca el Ministerio de Salud de la Nación."El incumplimiento de las obligaciones será sancionada con una multa equivalente al valor de venta al público de 20 a 400 litros de nafta súper calculados al momento efectivo del pago", se aclaró desde el Ejecutivo municipal.Esta semana se comenzó a recomendar el uso de estos elementos de manera opcional, sobre todo para aquellas personas mayores de edad, que pertenezcan a grupo de riesgo, personas que van al supermercado, que realizan colas para pagar sus impuestos, en los bancos, farmacias, etc.El intendente Bruno Sarubi aclaró que esta disposición, exigida con el fin prevenir la propagación del coronavirus en la ciudad, no es excluyente de otras medidas, si no todo lo contrario, es complementaria al resto de las acciones de prevención informadas oportunamente. Cómo el distanciamiento mínimo, el lavado de manos. Como así también, la importancia de respetar el aislamiento social obligatorio.