Video: Homenaje a la Vida "tiene un mensaje de esperanza", dijo su autor

El Museo de la Música de Bovril impulsó una iniciativa que reunió virtualmente a músicos de distintos puntos de la provincia, en el marco el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.Desde el museo, indicaron aque "salió algo muy lindo, cada uno de los músicos lo hizo de forma casera en sus casas. Lo importante era la intención de llegar a la gente, de dar un lindo mensaje en este momento que nadie esperaba. Todos lo hicieron de corazón".El autor del poema interpretado en la canción es el santafesino Miguel Ángel Morelli, quien en diálogo concontó que "me siento muy satisfecho, halagado, honrado por la interpretación de cantores y músicos entrerrianos de mi canción Homenaje a la Vida. Se torna de mucha vigencia por estos tiempos, porque tiene un mensaje esperanzador para cuando salgamos de este infierno que hoy nos toca vivir"."Plantea que pese a todos los agobios, sufrimientos y padecimientos que la vida nos da diariamente, vale la pena ser vivida. Eso nos tiene que pasar cuando salgamos de esta horrible situación, de este estado de casi apocalipsis que nos aportó el coronavirus. Espero que salgamos bien de cuerpo, del alma, del espíritu y la mente, para poder seguir aportando con nuestro granito de arena a la recuperación de este país que tanto queremos", dijo.Asimismo, comentó que "esta canción tiene muchos años. Siempre amé cantar, componer canciones, escribir poesías, crear. Soñaba mucho con tener repercusión, con tener éxito con eso que tanto me gustaba. Chocaba contra los molinos de viento, no me salían las cosas bien, no tenía suerte. Pese a que muchos me decían que no podía ser, que con mi talento tenía que llegar"."Un día me ganó el cansancio, la desazón y hasta la duda. Una tarde estaba tomando mate en el frente de mi casa con mi vieja. Le dije que iba a dejar de cantar porque me gustaba demasiado eso, pero me causaba mucho dolor. Mi mamá me escuchaba y me dijo: el abandonar lo que se ama es de cobardes. De valientes es luchar por lo que se ama pese a los costos que se pueda tener. A mí me decepcionarías si dejás de hacer lo que amás. Si lo amás y continúas con esto, alguna vez te llegará lo que merecés. Así seguí y escribí la letra de Homenaje a la Vida", finalizó.