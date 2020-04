Educación virtual, en cuarentena: cómo acceden al conocimiento los alumnos

Marcela González es directora y docente de la escuela William Morris de Paraná

La pandemia está obligando a los docentes a pensar críticamente cómo realizar sus clases. No sólo deben ser creativos, sino más ágiles en esta nueva forma de enseñar.. Dialogó con el programa Buenas Noches, vía Skype. Confió que "fue muy complicado iniciar este sistema de enseñanza virtual, complicado por cuestiones que tienen que ver no solo con el acceso a internet, sino que también porque hay familias que se ven afectadas ya que no tienen computadoras.Se les manda a los alumnos semanalmente las actividades y se comprimen los archivos de las actividades para compartirlo vía WhatsApp. Garantizamos de esta manera que las familias que tienen datos móviles, celular, puedan recibir la información", contó.Dijo además que "hay casos puntuales en donde los alumnos necesitan tener impreso el material. Hay familias que pueden tener acceso al permiso para circular y se les facilita el material, concurren a mi casa y yo se los facilito".. Los padres se estaban organizando, desconocían muchos como enviar un archivo adjunto, y otras cuestiones que tienen que ver con el acceso y el uso a la tecnología. Todo tiene que ver con la organización de cada familia"."Los adolescentes, como los adultos, tienen más autonomía en muchísimas cuestiones y también con la tecnología. Pero para los niños, explicar lo que es la conciencia fonológica en un primer grado, es sumamente difícil. Es sumamente difícil decirle al papá sobre la enseñanza de la escritura y la lectura, y otras cuestiones que se deben trabajar en el aula".La maestra integradora está abocada a asistir a las docentes y también a las familias de los chicos que tenemos en proceso de inclusión", puso relevancia.. El papá no es docente, por lo que tenemos que asistirlos. Estoy sumamente agradecida al equipo de docentes ha trabajado a la altura de las circunstancias, lo hace afuera de hora, estar sentado delante de una computadora haciendo devoluciones es sumamente estresando, pero es sumamente maravilloso el trabajo".Es una escuela de tercera categoría, por lo que no tiene vicedirectora. Todo el trabajo pasa por la directora y la secretaria. "Los chicos son de clase media y tenemos distintas realidades en la institución", destacó además.