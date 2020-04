"Un río de arena" frente a las barrancas: Las huellas de la bajante en Diamante

Paraná La falta de lluvia es una de las causas que provoca la bajante del río

El río Paraná en territorio argentino no incrementa su nivel, hace más de 70 días y hace un par de meses, no se registraron eventos significativos de precipitación en el tramo que recorre el país.El paisaje frente a las ciudades costeras es impactante y no deja de sorprender. Enormes bancos de arena donde nunca se habían visto, grandes espacios que siempre estuvieron cubiertos por agua y. Las diversas desembocaduras de arroyos que se unen frente a la barranca de la ciudad, dejan ver la vegetación y ramas secas que quedan al descubierto., son impresionantes.. De esta manera, se consolida la tendencia decreciente del nivel que el río viene mostrando desde