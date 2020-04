Covid-19: Se contagiaron más de 50 médicos y enfermeros en sanatorios porteños

Después de los 34 casos positivos de coronavirus en el hospital Belgrano de San Martín, este jueves se confirmaron otros 53 casos entre personal de salud en dos clínicas porteñas, el Hospital Italiano y el Sanatorio de la Providencia.El Ministerio de Salud de la Ciudad confirmó en la mañana de este jueves la existencia de 34 casos de coronavirus entre el personal de salud del Sanatorio de la Providencia, ubicado en el barrio de Balvanera. Entre los enfermos, por el momento no se reportaron casos graves, y el 70% permanece asintomático. Según trascendió, se esperan resultados de los test a otros trabajadores de ese centro médico.A la vez, fuentes gremiales del Hospital Italiano informaron aque en la sede central de ese sanatorio en Almagro se habían registrado 19 casos de coronavirus entre el personal. Lilian Moretti, subdelegada general del Italiano, detalló que cinco estaban internados, pero ninguno en estado de gravedad. Detalló que entre los afectados habría cuatro médicos (dos de guardia), un trabajador del área de farmacia, siete enfermeras de terapia intensiva y cinco empleados administrativos del laboratorio.Por la tarde, el Italiano emitió un comunicado en el que no confirmó este detalle pero sí señaló que "tres colaboradores se encuentran internados con evolución satisfactoria y los 16 restantes se encuentran con seguimiento en su domicilio, cumpliendo con el período de aislamiento definido en los protocolos vigentes".El hospital también aclaró que sólo dos de los casos positivos "habían asistido en forma directa a pacientes con enfermedad confirmada", un tercero tuvo antecedente de viaje y los 16 restantes "fueron contagios por otros motivos".Desde el centro médico de Almagro recordaron que el mes pasado formaron parte de una investigación promovida por el Gobierno porteño para identificar la infección potencial con COVID-19 entre el personal de salud. "Encontramos que siete personas sin actividad de asistencia directa a pacientes y que sin cumplir con la definición clínica de 'caso' dieron tests positivos para coronavirus (...) Todos los casos fueron leves y conocer la situación nos permitió aislar precozmente a los compañeros y cerrar temporalmente el sector donde se originaron estos primeros casos", sigue el comunicado.En este sentido, remarcaron que pusieron en marcha un plan de capacitación para 7.500 empleados, amplificaron los testeos, hicieron obligatorio el uso de barbijos quirúrgicos para todos los trabajadores y entregaron elementos de protección personal, incluidos más de 5.000 barbijos N95.Respecto del caso de La Providencia, desde la Comisión Interna denunciaron que los contagios en esta clínica de Tucumán al 1800 se produjeron por "negligencia", debido a que sus responsables no suministraron al equipo los insumos básicos de protección.Adela Ampuero, enfermera y delegada gremial de La Providencia, afirmó en diálogo con el canal de noticias C5N que "fue un mal manejo de la parte empresarial. Se les notificó desde el día uno", tanto a ellos como a los referentes gremiales de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). A ella, el miércoles le informaron que su hisopado dio positivo. Antes de los test, algunos de los infectados habían manifestado tener síntomas y, aseguró la mujer, aun así se les pidió que asistieran a trabajar.En un comunicado respecto de los casos en La Providencia, el Gobierno de la Ciudad señaló que "todo el personal contagiado ha sido debidamente licenciado y se encuentra desde el primer momento bajo monitoreo por parte del equipo de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Ciudad".Dada esta situación, la capacidad operativa de la institución --que tiene 70 camas, 24 de ellas en terapia intensiva-- se vio severamente disminuida. Se fue cerrando progresivamente un piso de terapia intensiva, luego otro de clínica y por último, el de la unidad coronaria. Hay también restricciones en la guardia y en la admisión."De acuerdo a la investigación epidemiológica que se llevó a cabo, se sospecha que el brote dentro de la institución se produjo con una paciente que ingresó por una cirugía de columna el 13/3 y luego desarrolló un cuadro de neumonía considerándose allí sospechoso de COVID-19, cuando la definición de caso consideraba aún un viaje reciente desde el exterior. Fue entonces cuando se la aisló y fue hisopada, dando finalmente positivo. Dicha investigación está en curso para determinar el nexo epidemiológico de la paciente", señala el escrito de Salud de la Ciudad.Las autoridades de la clínica habían sido capacitadas con los protocolos sanitarios para el COVID-19 por el Ministerio de Salud.Empleados de La Providencia dijeron a Clarín que no recibieron información desde la gerencia de la clínica sobre lo sucedido. Desde el sector de Diagnóstico por Imágenes confirmaron que el personal involucrado "no fue a trabajar".