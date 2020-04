Video: Fue mamá primeriza en plena cuarentena y cuenta la experiencia

Norma, tuvo a Francesca en una clínica privada de Paraná, el primer día que se decretó la cuarentena. Debido a la medida en el país, la familia pasó momentos de mucha incertidumbre y precauciones para cuidarse tras el nacimiento. "Ser mamá en cuarentena no fue fácil, los controles médicos se dificultaron al principio", comentó a"Francesca nació la madrugada del 20 de marzo, cinco días antes de lo que se había programado el parto, y hasta el momento, todos lo que la conocen, es solo por foto o videollamada", afirmó Norma.La beba nació en el sanatorio privado La Entrerriana, y en relación a como se desarrolló el parto, Norma agregó que "fue por parto natural, todo salió bien por suerte y en 24 horas nos dieron de alta", explicó la madre y afirmó que "", recordó."Una de las cosas que nos resultó complicado cuando fueron pasando los días, fue el poder trasladarnos de un lugar a otro. Nosotros, vivimos en Oro Verde, y aún no la hemos podido anotar en el Registro Civil, debido a todas estas cuestiones", remarcó la mamá al dialogar con Elonce TV.En cuanto la periodicidad de los controles pediátricos de Francesca, la mamá indicó que "fue muy complejo encontrar un pediatra que nos quiera atender en esta época, porque muchos médicos no estaban haciendo consultorio. Pero por suerte, dimos con uno, y viene saliendo todo bien", se alegró Norma y agregó: "Francesca es muy sana por suerte, tenemos que hacerle controles de rutina".