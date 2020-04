Circulación por número de patente: "Es una medida para cuidar a los gualeyos"

, aseguró ael intendente Federico Bogdan."Hay dos mil autos andando en la ciudad, porque nos acostumbramos a hacer cinco cuadras en auto", comentó, al tiempo que apuntó: "Esta es una alternativa para pedirle al vecino de Gualeguay que nos acompañe porque queremos cuidarlo, y que no salga de tu casa".

"Es para regular que los gualeyos no salgan a la calle"

La medida, que comenzará a regir a partir del lunes, tendrá como sanción una multa de cinco mil pesos para aquellos que circulen en los días que no les corresponde., explicó el mandatario municipal."Cuando hubo dos chicos infectados en Gualeguay, la gente se asustó, se quedó en sus casas y prácticamente no salía para nada. Pero luego de que Anses enviara ese dinero para distribuir entre los beneficiarios, fue cuando tuvimos hasta ocho cuadras de cola frente a los tres bancos.. y si bien gracias a policías, bomberos y voluntarios concientizamos a los vecinos para que tomen las distancias correspondientes, fueron dos días terribles", rememoró el intendente.Fue en ese sentido que reconoció:"Por más que tengamos las camas con respiradores en el hospital, eso no quiere decir que tengamos que quedarnos cruzados de brazos", sentenció Bogdan., insistió el intendente.Finalmente, comunicó que "el uso de barbijos es solo para los profesionales de la Salud y para los policías".