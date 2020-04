Al menos 34 casos de Covid 19 en sanatorio: Los habría contagiado una paciente

Sociedad Asciende a 115 la cantidad de fallecidos por coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la existencia de 34 casos de COVID-19 entre el personal de salud del Sanatorio de la Providencia, ubicado en el barrio de Balvanera.Entre los enfermos, por el momento no se reportaron casos graves, y el 70% permanece asintomático. Según trascendió, se esperan resultados de los test a otros trabajadores de ese centro médico., contó la mujer."Todo el personal contagiado ha sido debidamente licenciado y se encuentra desde el primer momento bajo monitoreo por parte del equipo de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Ciudad", dice el comunicado de la Ciudad de Buenos Aires.Dada esta situación, la capacidad operativa de la institución se vio severamente disminuida.. Hay también restricciones en la guardia y en la admisión."De acuerdo a la investigación epidemiológica que se llevó a cabo, se sospecha que el brote dentro de la institución se produjo con una paciente que ingresó por una cirugía de columna el 13/3 y luego desarrolló un cuadro de neumonía considerándose allí sospechoso de COVID-19, cuando la definición de caso consideraba aún un viaje reciente desde el exterior. Fue entonces cuando se la aisló y fue hisopada, dando finalmente positivo. Dicha investigación está en curso para determinar el nexo epidemiológico de la paciente", señala el escrito de Salud de la Ciudad.Las autoridades de la clínica habían sido capacitadas con los protocolos sanitarios para el COVID-19 por el Ministerio de Salud.Empleados del sanatorio dijeron aque no recibieron información desde la gerencia de la clínica sobre lo sucedido. Desde el sector de Diagnóstico por Imágenes confirmaron que el personal involucrado "no fue a trabajar".