Bajante del Paraná: Cauces más angostos, nuevos paisajes y otras "secuelas"

Video: Bajante histórica del Río Paraná: Así se ve en la costa de la ciudad

Paraná La falta de lluvia es una de las causas que provoca la bajante del río

La actual bajante del río Paraná, que complica la navegación comercial y pone en riesgo la fauna de los humedales, es la más importante en los últimos 50 años, aunque no la peor.. Y advirtieron que, en particular, a lo largo del tramo medio de la cuenca. Entre otros,Las bajantes y las crecidas son procesos naturales y cíclicos en cualquier sistema fluvial. A veces, como ahora, exceden los promedios y encienden las alertas.Carlos Ramonell, docente e investigador de la Facultad, desactivó algunas de las teorías conspirativas respecto del escaso caudal del Paraná. "Los dos especialistas apuntan a. Y advierten sobre los impactos que tendrán los caudales bajos en la dinámica geomorfológica del décimo río de llanura más importante del mundo, publica"Este déficit de agua se refleja en los niveles del río, que han estado bajando desde el año pasado. Si bien ha habido pequeños repuntes con algunas tormentas importantes, no fue suficiente como para recuperar los niveles normales del río", señaló Macor.Hay más: los modelos climáticos proyectan desde el año pasado que. "Es un Niño neutro, con lo cual es probable que la bajante actual perdure por lo menos un par de meses más", explicó el investigador.Según Ramonell, que lleva años estudiando la dinámica geomorfológica en el tramo medio del río Paraná (desde la confluencia con el río Paraguay en el norte de Corrientes hasta Rosario), la bajante"Lo primero que está ocurriendo en estas condiciones de caudales bajos es que. No sólo de arenas que hacen recrecer el fondo, sino también de limos y arcillas provenientes del río Bermejo, que esta vez muestran más concentración por el déficit de agua. Estos sedimentos finos son retenidos por la vegetación acuática de las márgenes de los cauces, donde se acumulan y. En suma, los cauces cercanos al cauce principal se están reduciendo en tamaño (ancho y profundidad) y en capacidad de conducción de agua, porque reciben una carga extra de sedimentos en relación a su capacidad de transportarlos río abajo", explicó Ramonell.. En los humedales, la geografía es cambiante y el ecosistema asume nuevos equilibrios, pero hay veces en que las mutaciones son muy pronunciadas."En el sistema fluvial del Paraná, los cursos secundarios del río aparecen y desaparecen naturalmente. Algunos permanecen sólo durante 20 años, otros sobreviven casi una centuria y otros un par de milenios. No es un fenómeno novedoso, pero se acentúa en situaciones de bajante", subrayó.La bajante genera en el presente, más acá de sus posibles consecuencias a mediano o largo plazo, problemas que hay que atender: navegación, provisión de agua potable (por operatividad de las tomas de agua) y concentración de contaminantes (por posible disminución de la capacidad de dilución de los efluentes cloacales). También, incursiones humanas que atentan contra la flora y la fauna, y suele ser más nocivas que los fenómenos naturales.