Preocupación en Chajarí por un caso autóctono de dengue

Fue confirmado un segundo caso positivo de dengue en Chajarí; el anterior había sido importado, pero éste es un caso autóctono.



Al respecto, la encargada del Nodo Epidemiológico del hospital Santa Rosa, Mariana Berta, explicó: "Hace cerca de un mes tuvimos un caso de Chajarí pero importado, si habíamos atendido otras personas de Mocoretá, y ahora aparece este caso positivo que sería el segundo (pero el primero autóctono), y que sea autóctono es más preocupante, porque significa que lo tenemos acá".



"En todos los casos que se fueron dando sospechas trabajamos con el bloqueo preventivo, sobre este positivo ya se hizo en el día de ayer en la zona del barrio La Tablada y lo que está faltando- que se realizará luego- es buscar febriles, es decir en las mismas manzanas donde se hizo el bloqueo", explicó Berta, al tiempo que anunció: "El personal de Salud recorrerá la zona preguntando si alguien más tiene síntomas para estar seguro que no haya nadie que tenga algún síntoma y no haya consultado".



"No sabemos de dónde viene este caso positivo, haremos la investigación correspondiente para poder establecerlo; lo que si llama la atención es que sea en esta época del año", finalizó.



Recomendaciones



-Desmalezar y mantener el pasto corto en patios, jardines y espacios públicos.

-Cambiar con frecuencia el agua de los recipientes de su hogar.

-Despejar las canaletas para que fluya el agua de lluvia.

-Mantener boca abajo los recipientes que no utilicen.

-Hacer agujeros de drenaje a las macetas y colocarles arena y/o piedra.

-Desechar los objetos inservibles capaces de acumular agua de lluvia (neumáticos viejos, latas, botellas, juguetes y frascos).

-Usar telas mosquiteras, pastillas, repelentes, espirales de baja toxicidad.

-Mantener tapados los tanques de agua de las viviendas. (Tal Cual)