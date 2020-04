Son albañiles y debieron salir a trabajar igual para poder alimentar a sus hijos

A primera hora, Enrique y Baltazar comenzaron nuevamente a trabajar luego de un parate de 25 días, en donde sobrevivieron con los pocos ahorros y con la asignación universal por hijo.



Enrique dejó por un instante las herramientas a un lado y contó que "por fortuna pude levantar mi casa, y no tengo la obligación de pagar un alquiler. Con los pocos ahorros que tenía pude, junto a mi señora y mis cinco hijos, sobrellevar la situación ajustándonos al máximo el cinturón. Compramos lo justo y necesario. Arroz, fideos y algunas cosas más para la mesa, y cuando se podía algo de carne, que para nuestra economía es casi inaccesible".



El albañil sostuvo que "la situación es límite" y que "si bien estoy de acuerdo con la cuarentena, no le podía seguir pidiendo más fiado al almacenero del barrio, y menos aún afrontar los 2000 pesos de monotributo, ni hablar de pagar la luz y demás impuestos".



Señaló que el trabajo que está llevando adelante le demandará una semana y que al terminarlo ambos cobrarán unos $10.000 "para poder tirar unos días"



Medidas de seguridad



Baltazar explicó que "hacemos todo como se debe, cumpliendo al pie de la letra con las medidas de seguridad. Trabajamos con barbijos todo el tiempo, tenemos alcohol líquido que conseguimos en un almacén y lavandina y otros elementos para limpiar las herramientas. Además, usamos una ropa para trabajar y otra para volver casa y respetamos las distancias".



"Entiendo que la construcción podrá y deberá volver a trabajar, al igual que los pintores y otros oficios que dependen de lo que hagan en el día a día para sostener su hogar", opinó.



La demanda



Enrique indicó que "antes de la pandemia conseguir un trabajo y que te pagaran lo que vale el mismo era duro, ya que la oferta de trabajo es mucha y hay casos en que gente que se quedó sin empleo se pone a trabajar de albañil y pasa presupuestos menores a los que deberían ser".



Por otra parte, se quejó por la cantidad de trabajadores "que llegan de otros países a las grandes obras por menos plata y más horas de laburo, y dejan sin su fuente de trabajo a muchos albañiles calificados de la ciudad".



El Ingreso Familiar de Emergencia



Enrique detalló que en su caso fue rechazado el primer pedido del bono de $10.000 por ser monotributista clase C, debido a que solo estuvieron alcanzados los clase A y B. (Fuente: El Día)