Video: Músicos entrerrianos interpretaron la canción "Homenaje a la vida"

El Museo de la Música de Bovril impulsó una iniciativa que reunió virtualmente a músicos de distintos puntos de la provincia, en el marco el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus. A través de videos que hicieron en sus casas, los artistas interpretaron un poema de Miguel Ángel Morelli, llamado "Homenaje a la vida".El presidente la institución, Rodolfo Romero, explicó aque "convocamos a los amigos músicos de distintos lugares de la provincia para hacer una canción que consideramos que se ajustaba mucho a los tiempos que nos tocan vivir. Como los músicos son todos conocidos nuestros, no tuvieron ningún inconveniente, al contrario, se prestaron a participar de esta idea"."Salió algo muy lindo, cada uno de los músicos lo hizo de forma casera en sus casas. Lo importante era la intención de llegar a la gente. Eso se cumplió totalmente. Hemos tenido muchos llamados y repercusión en las redes sociales. El mensaje se refiere a la vida", comentó.Asimismo, indicó que "lo hicieron músicos de distintos lugares de la provincia. Ha sido una cosa muy linda. Los músicos están muy contentos y la canción llega en un momento particular, nadie pensaba pasar por esto"."Es una canción de Miguel Ángel Morelli, un poeta santafesino muy conocido. Todos los músicos entendieron de que no se trataba de una producción artística, sino de un mensaje a nuestra sociedad. Todos lo hicieron desde el corazón", señaló.Dijo que "nosotros queríamos hacer un museo para poner cosas históricas, pero también que sea dinámico, que tenga actividad cultural durante todo el año. El Museo de la Música ha hecho actividades en el Teatro 3 de Febrero. Estamos muy contentos, siempre trabajando por la cultura entrerriana". Elonce.com