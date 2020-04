Organización Barrios de Pie pide refuerzo alimentario para sectores vulnerables

Video: Barrios de Pie pide refuerzo de alimentos

Organización Barrios de Pie pide refuerzos alimentarios para los sectores más afectados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.



Julián Jarupkin, Coordinador Provincial, explicó a Elonce TV que "planteamos la necesidad de que el refuerzo de alimentos sea efectivo y que se cumpla en tiempo y forma. Desde el anuncio de la nueva modalidad ante la crisis de la pandemia, nosotros nos hemos sobredemandado en todos los comedores y copas de leche a lo largo y ancho de la provincia".



"Apoyamos al presidente en las decisiones que ha tomado, pero vemos que hay cierta lentitud en poner en funcionamiento estas cuestiones. Los sectores que más lo sienten y siempre advierten sobre las crisis sociales y sobre las crisis económicas, son los sectores que menos pueden, los que no llegan y tienen que vivir el día a día. Hoy el día a día es imposible de cubrir porque no se puede salir a la calle. Muchas personas están viviendo con lo mínimo e indispensable, ven que la ayuda del gobierno no está llegando", dijo.



Comentó que "propusimos que se acelere la llegada de mercadería a los distintos puntos del país. Ya hoy hace frío y es una necesidad básica tener calefaccionados los hogares que menos tienen. Pedimos que haya una garrafa de distribución gratuita por parte de los gobiernos".



"Nos comunicamos constantemente con la agrupación a nivel nacional. Esto es muy dinámico, estamos esperando. Sugerimos dar datos móviles gratuitos para aquellas personas que que no pueden pagar la factura. Necesitamos estar en un momento de aislamiento social lo más conectados posible. Llegan muchas notificaciones o noticias y tenemos que estar atentos de que si hay una nueva reglamentación, algún cambio o para comunicarnos con nuestros seres queridos", consideró. Elonce.com