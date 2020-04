El "tapabocas" será obligatorio en Hernandarias: cómo viven la cuarentena

el doctor Rubén Quiroga, director del hospital San Martín de Hernandarias.

Los controles al ingreso de la localidad de Hernandarias

Se hará obligatorio el uso del tapabocas

"Se ha formado un comité de crisis, integrado por el intendente, jefe de bomberos, jefe de la policía, jefe de la Prefectura?Nos reunimos para diagramar y establecer, como no tenemos ningún caso sospechoso, para que siga de esta forma, una forma de conservar esta situación", dijo aEl nosocomio abarca la zona de Piedras Blancas, La Piragua, El Solar, incluso Brugo, que si bien tiene un hospital "es más bien de tipo geriátrico". Por esto, dijo, "somos un hospital de referencia de la zona., resaltó el profesional.Dijo queque, más allá de esta situación de la pandemia, somos centro de referencia de internación, porque había una clínica y está cerrada para internación. No podemos descuidar otras situaciones, las personas se siguen enfermando. Hemos destinado tres salas de aislamiento por si llegáramos a tener casos sospechosos", indicó Quiroga. La clínica local sólo funciona con consultorios, no para internación, indicó., si se necesita salir, que sea lo esencial y necesario, volver y quedarse en casa", afirmó el director de la institución.El tapabocas "es una protección más para cuidarnos entre todos. Hay que ser claros que no nos va a salvar de nada, pero como la provincia de Entre Ríos está muy bien con la situación de los casos, es necesario tratar de aplanar la curva, y en lo posible que descienda. Ojalá lo podamos lograr", consideró el médico.El uso de tapabocas "se estableció a partir del inicio de la semana. Se está educando. La policía recorre, también ayuda Prefectura, bomberos. Van informando a la gente que tiene que andar con tapabocas y en el caso de que no lo hagan, habrá multas. Pero esta semana se está educando", dijo."Si tenemos que ir al supermercado, una sola persona tiene que ir a hacer la compra, no hacerlo cómo antes que iba toda la familia y que lo tomaban como un paseo.", indicó Quiroga.