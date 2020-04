Concordia: Colectiveros dicen que "no se llegan a vender mil boletos diarios"

"No llegamos a vender ni siquiera mil boletos diarios", dicen los colectiveros de Concordia. La crisis pega fuerte en el sector que está trabajando con menos de la mitad de lo esperable. El desafío es, aseguran, seguir brindando el servicio público sin despedir trabajadores ni cortar recorridos u horarios.



Daniel Lapalma, integrante de la Cooperativa de Trabajo 12 de Octubre (línea 2), informó que con el correr los días en cuarenta "el pasaje es muy básico y lo usa únicamente el que lo tiene que usar y nadie más".



En contacto con Diario Río Uruguay, detalló que "no llegamos a vender mil boletos en el día cuando lo normal para marzo/abril sería entre 5.500 y los 6 mil".



"La recaudación sigue sin mejorar y estamos viendo si la podemos contener con una frecuencia de 22 minutos entre coches cuando lo normal sería 10 minutos", agregó Lapalma. Mencionando que "nosotros trabajábamos con 9 coches en la calle, todos los días, más algunos refuerzos que llegábamos a 11 y hoy estamos -con suerte- con apenas 4". Despidos Por último, consultado si la situación generará despidos, el referente de la línea 2 dijo que "eso no se analiza porque somos una cooperativa y la idea es aguantarla de la mejor manera posible entre todos".



"Si despedís a alguien es prácticamente sacrificarlo porque no creo que consiga trabajo en otro lugar", remató. Subrayando que "reducir una o dos personas no te soluciona para nada el problema".