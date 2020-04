Oro Verde y Victoria se suman a la obligatoriedad de usar el "barbijo social"

También en Victoria

Desde el, según quedó establecido mediante el Decreto N°56/MOV de 2020."Se considera Barbijo Social, aquel que cubre nariz, boca y mentón, como barrera contra la dispersión de micro-gotas, puede ser lavable, reutilizable o descartable (si no es de tela): este puede ser de elaboración industrial o doméstica", detalla el presente decreto.El uso obligatorio de cubre boca, nariz y mentón o barbijo social es " para todos los habitantes, pobladores o transeúntes que se encuentren, circulen o se desplacen por cualquier medio en la vía pública o se encuentren dentro de locales comerciales, de servicios generales, entidades públicas y/o privadas, en carácter de usuario y/o cliente, así como también al personal dependiente y/o titulares o representantes de estos últimos", indica uno de sus articulados, y en caso de no cumplirse con esta normativa por parte de comercios o personas particulares se sancionarán las multas correspondientes.Vale destacar, que la obligatoriedad del uso del Cubre-Boca, no implica dejar sin efecto lo resuelto con relación a la obligatoriedad del aislamiento preventivo.A través del decreto 390 el intendente de Victoria, Domingo Maiocco estableció en la jurisdicción municipal el uso obligatorio de tapabocas: "elementos de protección que cubran la nariz y la boca", para transitar en la vía pública y/o ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público en el sector público y/o privado y medios de transporte públicos.La medida entra en vigenciay se extenderá hasta que otro decreto establezca que así sea.Es importante destacar que el uso de estos elementos no implica bajo ningún punto de vista el cese del aislamiento social preventivo y obligatorio ni suprime la necesidad de mantener dos metros de distanciamiento social entre quienes realizan colas para ingresar a algún comercio u oficina, ni permite un aumento en la cantidad de personas autorizadas a ingresar a algún local comercial u oficina pública o privada.Esto implica quesocial preventivo decretado a nivel nacional, y bajo ningún punto de vista debe ser considerado como una excusa para evitar el aislamiento social preventivo y obligatorio.Principalmente, como se explica en los considerandos del decreto, se trata de profundizar las medidas preventivas con el objeto de mitigar aún más la probabilidad de contagio, y se basa en que las autoridades sanitarias del municipio han aconsejado el uso masivo de esta protección en atención a la posibilidad de la presencia de personas ya contagiadas pero asintomáticas que pudieran actuar como agentes transmisores del coronavirus Covid 19.También es importante destacar que