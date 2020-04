Confirman tres nuevas muertes por coronavirus en el país y el total llega a 108

Sociedad En las últimas 24 horas confirmaron 166 nuevos casos y siete muertes en el país

El Gobierno nacional confirmó en la mañana de este miércoles cuatro nuevas muertes por coronavirus, por lo que los fallecidos en la Argentina ya son 108. De acuerdo a lo informado durante la conferencia diaria que brinda el ministerio de Salud, en total hay 2.443 casos confirmados, 166 en las últimas 24 horas, con una tasa de letalidad del 4,4%.En el informe, además, se confirmó el primer caso de coronavirus en Chubut, por lo que Catamarca y Formosa son las únicas provincias que, por ahora, no registran contagios.El Ministerio de Salud informó que el 25% de los contagiados ya recibió el alta y continúa estable el número de pacientes en camas de terapia intensiva.El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, informó que hay tres nuevos muertos por coronavirus en la Argentina con respecto al reporte difundido anoche. Así, las víctimas fatales por el virus chino llegaron a 108 en el país, la mayoría de ellos hombres, con un promedio de edad de 71 años.El funcionario adelantó además que en el parte oficial de esta noche aparecerá por primera vez un caso de contagio en Chubut, provincia que hasta el momento no había registrado enfermos de COVID-19. Los únicos distritos que aún no informaron positivos son Formosa y Catamarca.En la misma línea de lo informado en la noche del martes, la tasa de letalidad del virus en el país es del 4,4%, que se traduce en 2,1 víctimas fatales por cada millón de habitantes.Sin embargo, ese porcentaje, según explicaron en más de una oportunidad los especialistas, bajaría si hubiese más cantidad de testeos. Es que muchas personas cursan el virus sin tener síntomas.De total de personas infectadas, según se informó, el 24,5% ya se recuperó, mientras que la cantidad de testeos, que estuvo en el centro de la polémica desde la llegada del virus al país, ascendió a 24.374, sumando más de 1500 en las últimas 24 horas.Entre los números que dio a conocer la el Gobierno, se precisó que el 4% de las personas que ingresaron al país desde que comenzaron los controles estrictos por el avance del coronavirus, dieron positivo."El 4% de las personas que ingresaron al país han sido positivas, y por eso el trabajo que se realizar para el traslado seguro ha sido muy importante para minimizar la transmisión", explicó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.Por eso pidió la funcionaria "que las personas que están esperando para volver lo entiendan".