Maestra da clases por radio para llegar con los contenidos a todos sus alumnos

La docente bilingüe Mariana Segurado resaltó que sus servicios no solo llegan "a unos dos mil alumnos primarios" de la zona sino también "a sus padres", muchos de los cuales "no han terminado la escuela primaria".



"Al llegar con estos contenidos al hogar estamos alfabetizando a toda la familia, porque aprende el grande y el niño, al mismo tiempo y a través de la radio. Es maravilloso", acotó emocionada la docente.



Segurado es presidenta de la Asociación Civil Nidos, maestra en las escuelas bilingües Taegoye 1344 y Nueva Esperanza 1333, pertenecientes a la comunidad aborígen Qom.



Ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia, que impide a los niños asistir a la escuela, Segurado se planteó que la mejor alternativa para sortear esa dificultad, era dictar clases por la radio comunitaria FM 94.5.



La docente comentó que el programa o clase radial denominado "Contenidos", comenzó el 2 de abril, se dicta de lunes a viernes y tiene una hora de duración.



"Cuando comenzó el aislamiento por la pandemia, padres, docentes y toda la comunidad estábamos muy preocupados por la manera en que podíamos llegar a los niños con los contenidos de escuela primaria", explicó.



Inicialmente los docentes entregaban fotocopias con las tareas que los chicos pasaban a retirar, "pero cuando la cuarentena se puso más estricta ya no había lugares dónde sacar fotocopias y todos los docentes no cuentan con impresoras", contó.



Ante esa situación, dijo que el Ministerio de Educación de la Provincia sugirió que los docentes utilizaran la vía telefónica y el whatsapp.



"Pero también se complicó porque enviábamos material muy pesado en formato PDF, y además, muchos no tienen teléfonos, ni datos móviles, ni acceso a internet", agregó la docente.



Entonces y ante todos esos impedimentos, se le ocurrió hablar con el director de la FM comunitaria, el jefe de la comunidad Qom, Oscar Talero.



"Y es así que desde el 2 de abril estoy dictando clases para una población estimada de unos 2 mil alumnos primarios de toda la comunidad del barrio Los Pumas, en el noroeste de Rosario", explicó la docente.



Segurado consideró que las clases radiales "son un éxito" y destacó "el carácter intercultural bilingüe de ambas escuelas, que tienen un contexto de trabajo diferente".



"Pero lo más apasionante, es que estamos llegando también a los padres de los alumnos. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de la población Qom no están alfabetizada, muchos no han terminado la escuela primaria", remarcó.



"Al llegar con estos contenidos al hogar estamos alfabetizando a toda la familia, porque aprende el grande y el niño, al mismo tiempo, y a través de la Radio. Es maravilloso", acotó emocionada la docente.



Y, añadió, "si lo pensamos en términos de cultura aborígen, en sus ancestros, mucho más todavía, porque esa cultura está fundada en el habla, la oralidad. Antes, la familia qom se reunía alrededor de un fogón, hoy en torno a un receptor de radio".