En Jujuy señalarán casas en las que haya posibles infectados por coronavirus

La medida será para aquellos que hayan regresado a la provincia y deban cumplir con el aislamiento obligatorio de 14 días. El gobernador aseguró que lo hará para que "todos los vecinos sepan que esa familia está cumpliendo el aislamiento y no pueden salir". Con la medida busca que la sociedad ayude a controlar



Desde que comenzó la cuarentena obligatoria, el gobierno de Jujuy que conduce el radical Gerardo Morales tomó medidas estrictas para frenar el avance del coronavirus en la provincia. El gobernador se encargó de llevar adelante la comunicación en cada una de las decisiones adoptadas. Fue uno de los primeros en anunciar la utilización del barbijo o tapabocas en forma obligatoria y en cerrar las fronteras provinciales para bajar la circulación de posibles infectados"



En una reunión con el Comité de Emergencia (COE) que tuvo hace dos días, Morales explicó cuáles son las medidas que tomará de ahora en adelante con los jujeños que estaban en otras provincias y decidieron regresar a su lugar de origen para cumplir la cuarentena. En la actualidad, todo aquel que llega a Jujuy debe cumplir la cuarentena obligatoria de 14 días en un hotel. Pero en los próximos días esa modalidad cambiará ya que el gobierno provincial les dará la posibilidad de cumplir el aislamiento en sus casas.



"Tenemos colapsados los hoteles. Les pedimos que sigan cumpliendo la cuarentena. No podemos tirar hacia atrás todo el esfuerzo que hemos hecho los jujeños en estos días", sostuvo Morales durante una disertación con los integrantes del COE. Explicó que el Estado provincial está pagando los hoteles y la comida, y que lo único que necesitan es que cumplan con el protocolo de seguridad y cumplan el aislamiento. En ese sentido, remarcó que hay muchas personas que se están quejando por el cumplimiento de la cuarentena. A ellos les pidió paciencia.



Luego, explicó cómo será el funcionamiento de la cuarentena cuando aquellas personas que la tengan que cumplir porque ingresaron a Jujuy, lo puedan hacer en sus domicilios particulares. "Hay mecanismos que no estamos en condiciones de implementar en este momento, pero lo vamos a hacer, que es que el que llegue vaya a su domicilio particular. En ese caso, todo el domicilio entrará en cuarentena", indicó.



"Estará la opción de cumplir la cuarentena en un hotel o en la casa. Pero aquellos que vayan a la casa, si la familia tiene 5 miembros, todos entrará en cuarentena", sostuvo, al tiempo que explicó a partir de qué momento empezará a aplicar ese sistema. "Esto lo vamos a hacer cuando lleguen los test rápidos, que los esperamos para dentro de 10 días. Ya hicimos la aduana, ya pagamos y está todo listo. Son test que vienen de Estados Unidos y están aprobados por la autoridad sanitaria de ese país, afirmó.



El gobernador jujeño detalló cómo se utilizarán esos test. "Cuando esas personas entren a sus casas, les haremos un test rápido, a los siete días les haremos otro test. Si ambos dieron negativo, les levantaremos la cuarentena", contó. Y agregó. "Mientras tanto, toda la familia va a estar en cuarentena. Y les vamos a poner una faja en su casa. Marcando que esa casa está en cuarentena y toda la familia está en cuarentena", indicó.



Gerardo Morales durante una reunión con sus funcionarios y en una teleconferencia con el gobierno de Salta (@GerardoMorales)

En esa línea, dijo que desde el gobierno les dirán a "los vecinos de la cuadra y de la manzana donde está esa familia, que están en cuarentena y que si salen pueden contagiar a alguien". "Habrá un control social como estamos haciendo con la aplicación de los precios. Vamos a implementar aplicaciones donde haya un control de la autoridad de aplicación pero también de la gente. Porque nos tenemos que ayudar entre todos", remarcó.



Morales fue terminante al desarrollar cómo será el sistema de control de las personas que estén cumpliendo la cuarentena con sus familias. "Todos los teléfonos de esa familia van a estar monitoreados. Se los va a llamar 3 o 4 veces por día y más vale que estén los que viven en la casa, porque si no, no solo les vamos a cobrar la multa, sino que también puede haber detención o todo lo que se establece en el régimen de sanciones", señaló.