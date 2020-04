Un santafesino trabaja en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus

Encontrar una vacuna contra el coronavirus, es uno de los temas centrales de los sistemas de salud a nivel mundial. Hoy en día, existen muchas compañías dedicadas a encontrar la cura y el tratamiento al virus que está afectado a todos los países.Leandro Grimaldi, es un médico santafesino que hace más de diez años está viviendo en Boston, Estados Unidos. Fue el primer argentino que recibió una doble maestría en Medicina y Liderazgo en Universidad Harvard. Actualmente, trabaja en una compañía multinacional que se dedica al encontrar la vacuna contra el Covid-19."Tenemos mucho trabajo para hacer, si bien se perdió un poco de tiempo al principio, ahora estamos mirando para adelante y tratando de ayudar en lo que más podamos. En Estados Unidos el tema es bastante complejo, hay diferentes polos unos más complicados que otros. Nueva York, obviamente es el estado más afectados, junto con Nueva Jersey, por su parte Boston, se encuentra en tercer lugar", expresó aLeandro Grimaldi.Al ser consultado sobre la tarea que lleva adelante para encontrar una vacuna contra el coronavirus, dijo que, "loEsto es para que el sistema inmune, es decir que las defensas del cuerpo, sientan que ya hayan estado expuestas al virus, para que cuando un paciente contraiga coronavirus y sea sintomático, disminuya drásticamente la mortalidad"."La compañía para la cual trabajo, es una multinacional de investigación, que articula en paralelo con varias empresas de biotecnología, laboratorios farmacéuticos, y otro grupos de investigación, tanto a nivel gubernamental, como académicos. Mi empresa no se encarga de investigar enfermedades virales, pero dadas las circunstancias, se decidió disponer de los recursos y las energías para trabajar, tanto en vacunas de prevención, como en posibles tratamientos para pacientes con coronavirus".Al respecto contó que, "cuando arrancamos a realizar el apoyo científico, eran cinco o seis empresas en todo el planeta tratando de encontrar alguna vacuna, hoy en días son más 50.Sobre los tratamientos existentes, que surgieron como una posibilidad para usarse contra el coronavirus, dijo que "la realidad es que hasta el día de la fecha no hay ninguna entidad profesional en el mundo que le hayan puesto el sello de aprobación, a ningún tipo de terapia preexistente. Necesitamos mucha evidencia para poder tomar esa decisión.Al respecto del aislamiento obligatorio, expresó que "Hoy en día las personas tiene mucho tiempo en sus casas, y por eso los médicos y los medios de comunicación, debemos ser muy cautelosos a la hora de comunicar, para no generar miedo y negatividad".