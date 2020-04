Opinan que salir de la cuarentena puede disparar el Covid -19

Sociedad Un hombre murió en Mendoza y son 102 las víctimas fatales por coronavirus

El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, reconoció que,Además, advirtió que apenas se permita una mayor circulación, será inevitable un repunte de los casos y de la transmisión del coronavirus."En la ecuación está cuánto virus querés que circule y cuántas internaciones vas a tener, cuántas personas se van a complicar y morir. Esas decisiones además de informadas por expertos tienen que tener una decisión política sobre si querés que haya o no riesgo", planteó Sued en diálogo con"A míEs caro y económicamente produce un malestar crítico para muchas personas, pero es cierto que si no lo haces tolerás un alto nivel de gente que se va a morir porque sabemos que del 6% de infectados, va a terminar en terapia intensiva y de esos la mitad se va a morir", explicó.Consultado sobre cuándo será posible una salida del aislamiento, Sued indicó que afortunadamente hasta el momento hay solamente 115 camas ocupadas con pacientes con covid-19, y hay 4 mil camas libres y preparadas hasta que aumenten los casos de forma leve.Pero recordó:"Si de golpe vemos 15 mil casos, la capacidad para mantener otra vez 100 casos por día va a ser muy limitada, incluso con una cuarentena estricta", manifestó.El especialista sostuvo que "el gobierno analiza día a día qué actividades se empiezan a llevar adelante" y valoró que el aumento de la circulación de las personas sea gradual y de a poco.

Cualquier actividad que aumente al 30% hoy, puede gatillar en un mes valores de 70 mil casos

Consultado sobre la cantidad de testeos, el infectólogo aseguró que estamos mucho mejor que hace una semana. "Se ha triplicado el volumen de testeos y tenemos 1.600/1.700 muestras diarias y antes de los testeos, el 20% eran casos positivos y ahora son apenas el 11%. Eso significa que los análisis llegan a un montón de gente y no sólo a los positivos", precisó.Y destacó que el volumen está en la media de la mayor parte de los países del mundo. "No somos parte de los países que hacen muchas pruebas como Alemania o Corea del Sur, pero tenemos un volumen que no está entre los últimos del mundo", valoró.En esa línea detalló que los testeos están bien enfocados en personas con posibles síntomas y no en zonas donde no existe transmisión comunitaria. "Son pruebas costosas y por eso es importante hacerla en las zonas donde hay fiebre y tos porque pueden estar conectados a casos positivos", remarcó.Al mismo tiempo insistió en que el pico comenzará a aumentar dos semanas después de que se decida abrir las actividades sociales y comerciales."La apertura debe ser paulatinamente y cuando no haya en los otros países limítrofes gran volumen de casos", agregó."Si uno pasa el invierno sin grandes repuntes, la situación en la región mejora, se podrá normalizar la situación con algunas que otras actividades, pero vamos a tener que sostener conductas para que la gente no se aglomere tanto", indicó.Finalmente indicó que "no sólo cuesta plata el hecho de no tener gente trabajando, sino el costo sanitario de más casos, los usos de hospital, las camas de terapias y la movilidad de esos recursos"."Hay una gran baja de número de internaciones por muerte o accidentes de tránsito. Hay una baja de ocupación en terapia intensiva al no haber circulación de gente que no se va a morir por otras causas o por enfermedades como el sarampión que también se controló de alguna manera", describió.