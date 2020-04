Incertidumbre de transportistas escolares rurales ante la cuarentena

"Empezamos el año, trabajamos 15 días y luego se decretó la cuarentena", señaló Marcelo Zorzi, transportista escolar de Concordia. Ante la continuidad del aislamiento social preventivo y obligatorio, quisieron plantear sus inquietudes a las autoridades del Gobierno provincial.



La primera dificultad con la que se toparon fue que entre el Consejo General de Educación (CGE) y el Instituto Becario se "pasaban la pelota" y no les daban respuestas, contó Zorzi.



Hasta que finalmente este lunes el titular del Becario, Sebastián Bértoli, les informó que sólo les liquidarán los 15 días trabajados en marzo, porque "si no se trabaja, no se paga".



"Pero no es que no trabajamos porque no queremos, es una situación excepcional", cuestionó Zorzi y lamentó: "No nos va a abonar el resto del año. Quedamos fuera de todo tipo de reclamo".



Hasta 2018 los transportistas escolares se encontraban bajo la órbita del CGE. Pero en 2019 el Gobierno provincial cambió el sistema de pago: en lugar de abonar directamente a los transportistas, le otorga becas a los alumnos que concurren a escuelas rurales, para que puedan acceder al transporte. Cada alumno, a través de su beca, declara los kilómetros que recorre para llegar a su escuela. Y la suma de kilómetros de cada alumno es lo que se le paga al transportista.



De este modo, sin clases presenciales, los transportistas no accederán a ningún monto.



"No pretendemos que nos paguen el 100%, entendemos que no estamos trabajando y que hay gastos que no estamos teniendo. Pero solicitamos que como mínimo nos paguen el 50%, para cubrir los costos y poder seguir viviendo", expresó Zorzi.



"Nuestra situación es crítica. Somos todos responsables inscriptos, nos siguen llegando los impuestos normalmente. Haber cobrado 15 días de marzo no nos alcanza para nada", advirtió.



Comentó también que se comunicaron con el ministro de Economía, Hugo Ballay, pero tampoco lograron respuestas. "No dijo que no nos van a pagar, sino que van a ver la situación. Y nosotros ya sabemos lo que eso significa", expresó el transportista.



Por otro lado señaló que, pese a que no se dictan clases, el Becario sí está pagando las becas ordinarias a estudiantes. Por eso no comprenden por qué no se contempla también la situación de los transportistas. "Queremos que nos den respuestas, que se nos contemple para seguir sosteniendo la actividad, de la cual vivimos. Sabemos que vamos a ser los últimos en entrar nuevamente al sistema de trabajo. Esto es insostenible para nosotros, no podemos sostener a nuestras familias", lamentó por último. (APF)