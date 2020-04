Actividades exceptuadas: Las financieras tienen permitido atender al público

A Partir de este lunes las financieras entraron dentro de las actividades exceptuadas por el decreto de Necesidad y Urgencia, que permite a ciertos rubros poder trabajar. La mutual Creser comentó aque "nos piden bolsones de comida y dinero en efectivo".Valeria Ramírez, una de las referentes de la mutal Creser indicó que "estamos trabajando solamente en dos oficinas con horario reducido de 9 a 13. A las personas menores de 65 años que tienen que venir por algún trámite a la mutual, le estamos otorgando turnos, para que no haya muchas personas en el recinto"."En cambio, las personas consideradas de riesgo, ya sea por su edad o porque poseen alguna enfermedad, les pedimos que no se acerquen a la mutual, sino que le enviamos un cadete y que ahí nos mandan toda la documentación que necesitamos", agregó.A su vez, Ramírez remarcó que "desde que abrimos las puertas,".En cuanto a la solicitud de dinero en efectivo Remírez añadió que ".""Una vez que los usuarios solicitan el crédito, nos manejamos por transferencias bancarias, le pedimos a las personas que no salgan de sus casas, sino que alguien vaya hasta el cajero por ellos, para realizar la operatoria. Nosotros manejamos tasas muy bajas, y dentro de las medidas que determinó el Banco Central", concluyó.