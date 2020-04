El coronavirus es resistente al frío: Cuánto puede "sobrevivir" en la heladera

Una investigación realizada por especialistas de la Universidad de Hong Kong publicada en The Lancet estudió cómo reacciona el virus. Para llevar a cabo el estudio lo cultivaron 14 días y lo sometieron a diversas superficies y a diferentes temperaturas para medir su estabilidad.El trabajo demostró queEl infectólogo Roberto Hirsch afirma que este tipo de investigaciones sirven para "establecer ciertas pautas de recomendaciones higiénicas para la población en general que sin duda van a mejorar la profilaxis en la transmisión de la pandemia". Aunque también resalta la importancia de no exagerar frente a estas noticias ya que "pueden promover el miedo". Al respecto, el infectólogo Gonzalo Blando asegura que los resultados del estudio son "lógicos" ya queFrente a esta situación, algunos médicos infectólogos aseguran que una medida que podría ayudar a. Las fuentes consultadas por el diarioremarcan la importancia del lavado de mano antes y después de manipular objetos que podrían estar contaminados.Según el infectólogo Gerardo Laube, este tipo de limpieza "siempre es necesaria no sólo para este virus, sino también para cualquier otro microorganismo resistente al frío que pueden ser transmitidas por alimentos".El estudio también probó que el coronavirus es más sensible al calor y que, por encima de lo 70°, sobrevive solo 5 minutos. Es decir,Los investigadores recrearon las condiciones que tendría un ambiente en una casa promedio. Con el objetivo de probar la estabilidad contagiosa del coronavirus en diferentes superficies los investigadores pusieron una gota de cultivo del virus en un ambiente de 22° centígrados y una humedad relativa del 65%. Las superficies elegidas fueron: madera, ropa, cristal, papel, acero y plástico.. Otras de las conclusiones del estudio es que el virus sobrevive más tiempo en: barbijos, billetes, cristal, acero y plástico. Por último, los investigadores probaron que los desinfectantes son altamente destructivos.