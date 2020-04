Covid 19: kinesiólogos, pieza clave en tratamiento y recuperación de pacientes

Se conmemora este lunes el día del kinesiólogo. La pandemia los está transformando en un engranaje determinante en el tratamiento y la recuperación de la capacidad pulmonar en las personas afectadas por coronavirus.



"Siempre tenemos una función muy activa en el trabajo en la terapia intensiva. Los kinesiólogos intensivistas o respiratorios, como es mi caso, en particular con estos pacientes de Covid 19, sabemos que al ingresar en la terapia intensiva es porque está con gravedad en la parte respiratoria. La mayoría, claramente va a necesitar la asistencia del respirador. Los kinesiólogos estamos al lado del médico y acompañando a los enfermeros en todo lo que es el seteo del equipo y el seguimiento de pacientes en cuento al requerimiento que tenga en cuenta a la ventilación mecánica, adaptarle el respirador a sus necesidades. El principal objetivo que tenemos quienes trabajamos en la terapia intensiva es intentar sacar a ese paciente (de la terapia) o sacarle la asistencia ventilatoria lo antes posible", indicó en Buenas Noches, la kinesióloga.



Ante la consulta sobre la cantidad de kinesiólogos intensivistas, afirmó: "Somos pocos siempre, no sólo por esta etapa que estamos atravesando. Por toda esta situación que estamos viviendo, nos han conocido, pero estamos siempre en la terapia intensiva, con un rol muy importante; siempre somos pocos".



A un paciente "lo acompañamos desde el momento en que ingresan, en lo que respecta a la ventilación mecánica, que esté lo más confortable posible esa ventilación y retirarla lo antes que se pueda para evitar complicaciones. Vamos trabajando también la parte motora para que el paciente no pierda tanta capacidad muscular y en caso de que esto ocurra, que tenga buenos rangos articulares para el momento de encarar la rehabilitación", explicó.



Respecto del posible escenario que podría vivirse en relación a la pandemia, en esta zona del país, resaltó: "No sé qué escenario vamos a tener, yo suelo ser muy positiva, por lo que intento convencerme que todas las medidas de seguridad que parecen extremas sean para que no llegue el pico máximo, que podamos tener casos leves, que no sea tan grave esta situación. Pero no sé qué puede pasar".



"Se han creado grupos comandados por los grandes referentes que se encuentran la mayoría en Buenos Aires, han sido muy solidarios con la información y con sus conocimientos han abierto cursos virtuales de acceso gratuito. En la aplicación Telegram somos unos 1750 kinesiólogos de todo el país, hay algunos médicos en ese grupo. Están pasando todos los días papers y videos de cómo están haciendo las cosas, como se simulan atenciones para que podamos aprender a trabajar de esta manera. Si bien a los conocimientos los tenemos, hay que trabajar con una serie de materiales y elementos de bioseguridad que, al extremo no estamos acostumbrados a utilizarlos; esto requiere de un entrenamiento previo. Hay reuniones donde se comentan casos, comunicados también con casos de España, para tener una idea de qué pueda llegar a pasar", contó.



La familia de Segura está en Nogoyá. "En Paraná vivo con mi pareja, salgo a trabajar todos los días, eso no ha cambiado: trabajo en el Caice, un centro de rehabilitación. Cerca del mediodía ya voy al Hospital. Luego, estoy en mi casa. Tengo las medidas de higiene que debemos tener todos, nos cambiamos de ropa; no es que con la ropa que trabajamos andamos, esa ropa queda en la institución. Tenemos nuestra ropa de calle para andar. Después, hacemos mucha higiene de manos y a todos los cuidados que hay que tener, los cumplimos", relató además.



En la terapia intensiva del San Martin, dijo "aún no hemos tenido ningún paciente Covid positivo".



Acotó que en los casos a los que han accedido "por los grupos en los que aprenden sobre la enfermedad", en los casos graves que llegan a terapia "se ve un rápido progreso o avance de la enfermedad. Del resto de los casos más leves o que pueden estar pasando el proceso en su casa, no charlamos en estos grupos". Elonce.com.