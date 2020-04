Avistaron en Entre Ríos un colibrí que se pensaba que vive solamente en Brasil

"Nunca creí que en mi patio iba a aparecer un colibrí endémico de Brasil". El dueño de estas palabras es el ingeniero electromecánico y docente de Gualeguaychú Gustavo Puente, quien no sale de su asombro luego de avistar un colibrí escamoso (Heliomaster squamoso), un ave endémica, que está muy localizado en un lugar, de Brasil, y que hasta el momento lo más al sur que se había observado había sido en Puerto Iguazú.



Puente hace 15 años que empezó a observar y fotografiar aves, y fue en el patio de su casa, en Perón entre San Martín y Bolivar, donde cumple con la cuarentena, cuando realizó el avistaje más importante de su vida.



"Salí como todos los días al patio, a ver qué es lo que pasa volando, qué es lo que se para en el edificio de enfrente. Fue entonces cuando veo a un colibrí que era distinto a los que habitualmente andan en el jardín. Lo cierto es que empezamos a estudiar y resultó ser una especie endémica del centro de Brasil. De hecho pasó a ser el primer registro y el más austral de la Argentina, luego de haber sido observado otro ejemplar en Puerto Iguazú en el límite con Brasil", explicó Puente a El Día.



"Esto ocasionó una convulsión en el ambiente ornitológico (ama de la zoología que se dedica al estudio de las aves). Desde fines de marzo a la fecha lo he observado, filmado y fotografiado hasta dos y tres veces al día, además estoy haciendo un informe para "Nuestras Aves" que es una publicación científica", agregó.



Las hipótesis sobre cómo llegó el colibrí escamoso (Heliomaster squamoso) desde su hábitat hasta lugares tan lejanos como Gualeguaychú, pero no descartan que puede haber sido por la adopción de plantas de origen brasileño en varios patios de la ciudad. "La repuesta puede estar en que se ha "dado una migración de plantas exóticas que se han ido trasladando de jardín en jardín y detrás de ellas vino el colibrí escamoso, pero esta y otras teorías hay que desarrollarlas y verificarlas", anticipó Puente.