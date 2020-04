Se registró una nueva muerte por coronavirus en Argentina: son 96 los fallecidos

La víctima fatal era oriunda de Villa Parque Santa Ana, población que se encuentra aislada y en emergencia ante el avance de la pandemia. Otros miembros de la familia del fallecido, también fueron diagnosticados de Covid-19.El hombre, de 78 años, que era hipertenso y diabético, estaba internado hace cuatro días en terapia intensiva en el Sanatorio Alta Gracia, en el centro de la Ciudad del Tajamar.El Centro de Operaciones de Emergencias de la provincia decidió aislar por 14 días Villa Parque Santa Ana y Villa del Prado. También se encuentra con controles más estrictos la ciudad de Alta Gracia.Patricia, hija del hombre fallecido por coronavirus dijo a El Doce: "Lo ingreso el martes y el miércoles me informan que había dado positivo y que la neumonía era avanzada, tenía problemas coronarios y era una persona delicada de salud. Estaba complicado y nos tocó afrontarlo a nosotros como familia". "La familia de mi papá tiene cinco integrantes, mi mamá y mi hermana están internadas para mayor control", indicó."Mi hermana tiene obesidad y hace cuatro años que no camina, tiene un cuadro de complicaciones", agregó. Por protocolo, el hombre no será velado.