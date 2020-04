El Gobierno porteño decretó el uso obligatorio de barbijos o tapabocas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decretó el uso obligatorio de "elementos de protección que cubran la boca, la nariz y el mentón" en medios de transporte, comercios y oficinas públicas, con el propósito de evitar la propagación del coronavirus.



"Establécese el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público y en medios de transporte público en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", señala uno de los puntos del decreto al que accedió Noticias Argentinas.



La resolución, que entrará en vigencia "a partir de las cero horas (00:00 hs.) del día 15 de abril de 2020", recomienda el uso de elementos de protección "en cualquier otro ámbito o lugar diferente a los expresamente establecidos".



"Prohíbese la comercialización, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de barbijos N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio", precisa uno de los artículos del decreto.



En ese sentido, aclara que es "necesario limitar la comercialización de barbijos N95, de modo tal que sólo puedan ser adquiridos por profesionales y personal del sistema de salud o por personas jurídicas que tengan por objeto la prestación de ese servicio".



"Para el resultado que pretende obtenerse con aquellas medidas resulta suficiente la utilización de cualquier elemento que, actuando como un elemento de protección realizado con cualquier tipo de material incluso de manera casera o cualquier accesorio o vestimenta que cumpla tal fin, pero que cubra la boca, la nariz y el mentón", precisa el texto.



Además, que establece que "el/la que omita el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades transmisibles o no proceda a la desinfección y/o destrucción de agentes transmisores, es sancionado/a con multa de quinientas (500) a tres mil setecientas (3.700) unidades fijas y/o clausura y/o inhabilitación".



Según se indicó en el decreto, la medida se dispuso dado que "una de las principales características del coronavirus COVID- 19 es su alta capacidad de transmisibilidad y de contagio, la que está presente aún en personas que se han contagiado COVID- 19 pero son asintomáticas".



En Córdoba

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Córdoba emitió una resolución mediante la cual recomienda a la comunidad el uso de barbijos o dispositivos que cubran el mentón, la boca y la nariz en medio de la pandemia de coronavirus que afecta al país.



"Especialmente quienes forman parte de los grupos de riesgo y quienes a pesar de la cuarentena, con las excepciones vigentes, deban circular. Es una recomendación para seguir cuidándonos entre todos", indicó el COE en un mensaje divulgado este domingo por la noche en redes sociales.



En las últimas horas se confirmaron seis nuevos casos de Covid-19 en la provincia, con otra persona fallecida a causa de la enfermedad en Córdoba, que registra "trasmisión local en investigación epidemiológica", según se informó oficialmente.



Con respecto a la víctima fatal reportada recientemente en Córdoba, se trata de un hombre oriundo de La Cumbre, de 80 años.



El 26 de marzo comenzó con síntomas compatibles de coronavirus, que se agravaron el 3 de abril pasado, momento en el que realizó una consulta en la Clínica Privada La Cumbre.



Allí, se le efectuó un hisopado y fue derivado a la Clínica Punilla, de Cruz del Eje, por necesidad de cama en unidad de terapia intensiva (UTI).



De acuerdo con la investigación epidemiológica, se pudo determinar que había asistido el 20 de marzo a la Clínica Privada La Cumbre para solicitar una receta.



Allí tuvo contacto con una médica, quien, a su vez, había asistido a un familiar de la señora de 89 años fallecida el 31 de marzo pasado.



Tanto la médica como la pariente de la señora fallecida tienen diagnóstico positivo para coronavirus.



El 5 de abril, por la tarde, el paciente desmejoró y debido a la necesidad de una atención de mayor complejidad, fue trasladado al Hospital Domingo Funes, donde se constató el diagnóstico de neumonía.



En esa institución fue internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.



Según se informó a la prensa, el paciente permaneció estable e incluso con mejorías hasta que este sábado, 11 de abril, cuando sufrió una descompensación.



El fallecimiento se produjo alrededor de las 19:00, con diagnóstico de sepsis.