Coronavirus: Difunden medidas preventivas para usar el transporte público

Tras la confirmación de la extensión del aislamiento obligatorio que tiene por objetivo la prevención de contagios de coronavirus, desde el Ministerio de Transporte se insiste en la importancia de reducir el uso del transporte público al mínimo posible.



En línea con lo anunciado por el Presidente Alberto Fernández, desde la cartera del ministro Mario Meoni, se continúa trabajando en la concientización de pasajeros y en los controles a los organismos prestadores de servicios, para evitar que el transporte público se convierta en un eventual foco de contagio.



Es así que el Gobierno Nacional aconseja diversas conductas para los usuarios que no puedan evitar el uso del transporte público por ser personal esencial y exceptuado, en el marco de la pandemia del Covid-19. En este sentido, se recomienda utilizar el transporte público solamente en el caso de no poder trasladarse en automóvil, moto, bicicleta o caminando, bajo la premisa de que lo que se pierde en tardar un poco más viajando, se gana en la prevención de la salud.



En línea con las recomendaciones del Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Transporte de la Nación, se recomienda la utilización de barbijos caseros como elemento de prevención propia y de terceros al compartir un ambiente común como lo es el transporte público de pasajeros.



En cuanto al transporte automotor, el ascenso y descenso deberá ser por la puerta posterior de la unidad. También se recomienda la inhabilitación de la primera fila de asientos, mantener una distancia de 1.5 metros entre pasajeros y dejar un asiento vacío de por medio.



A su vez, es importante evitar el contacto con los choferes, por ello desde el Ministerio de Transporte, junto a la CNRT (Comisión Nacional del Transporte) se van a continuar intensificando los controles con el principal objetivo de que se cumplan las medidas para cuidar la salud de todos los argentinos.



En relación al servicio de trenes, a cargo de Trenes Argentinos, se recomienda evitar lo más posible este medio de traslado. Para esto, se sugiere usar los colectivos que realizan los mismos recorridos que el tren y que tendrán la frecuencia de un día hábil. En este aspecto, desde la Subsecretaría de Transporte Automotor se está desarrollando un plan de contingencia con micros de larga distancia en caso de ser necesario en estaciones clave según la demanda requerida.



Para evitar la aglomeración de pasajeros en estaciones y transporte público en horarios pico, se aconseja a las diferentes empresas y comercios la instrumentación de horarios laborales escalonados tanto en el ingreso como en el egreso en las actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio.



Estas medidas son preventivas para los usuarios que no puedan evitar utilizar el transporte público. Para lograr un cuidado efectivo, se necesita la comprensión y responsabilidad por parte de todos los argentinos, y en lo posible, quedarse cada uno en sus casas, evitando cualquier foco de contagio.