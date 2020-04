Cavan cientos de fosas en un cementerio de Córdoba para afrontar la pandemia

Sociedad Médico con coronavirus pero sin síntomas contagió a 27 personas en un geriátrico

Con trajes blancos de prevención, barbijos, capucha y sus respectivas palas, un grupo de empleados posa junto a grupo de fosas en fila sobre la extensa superficie de un cementerio. Los retratos no son de Estados Unidos, Italia o España, donde la propagación del coronavirus está descontrolada y ya dejó decenas de miles de fallecidos, sino del cementerio de San Vicente, una de la necrópolis que están ubicadas en la ciudad de Córdoba.Las imágenes fueron publicadas en la cuenta oficial del Sindicato Unido de Obreros y Empleados Municipales (Suoem), que representa a los trabajadores que dependen del intendente Martín Llaryora. El personal lleva adelante una de las instrucciones que le dieron las autoridades desde fines de marzo:"Se empezaron a cavar las fosas cerca del 23 de marzo. A nuestros compañeros del cementerio les dieron la orden de que se incrementen la cantidad de fosas. Y ahí arrancaron, es su función laboral. Se quedaron duros con ese pedido, les shockeó", confirmó ael vocero del Suoem, Damián Bizzi.Según Bizzi,. También se habría destinado una participación con uniformados del Ejército Argentino para que se aumente el ritmo de las excavaciones, aunque la fuerza militar desmintió ese tipo de colaboración., ratificó el vocero de Suoem., completó.Para el sindicato, la difusión de las imágenes de las tareas en el cementerio de San Vicente son parte de un "reconocimiento" a las labores que hacen los empleados municipales en el marco de la pandemia. Lo cierto es que los retratos causaron estupor en los medios locales cordobeses, más allá de que se traten tareas anticipatorias y preventivas.La provincia de Córdoba registró el 11 de abril 32 casos nuevos y el total de infectados llegó a 201 desde que se oficializó la declaración de la pandemia. Es uno de los distritos con mayor nivel de contagio. En todo el país, se produjeron 89 decesos y se contabiliza un acumulado de 2142 pacientes positivos."No tuve fiebre. Por prevención fui al hospital de Unquillo y tuve que convencer al colega para que me hiciera el hisopado. No tuve ningún síntoma. Se dijeron muchas cosas y estoy muy preocupado", manifestó el médico en declaraciones públicas.De los casos confirmados en el geriátrico, unos cinco jubilados estaban internados mientras que el resto permanecía aislado en el centro de adultos mayores sin síntomas, según informó el intendente de Saldán.A raíz de la propagación del coronavirus en la zona, el gobierno de Córdoba declaró el estado de alerta epidemiológica en el corredor que involucra a Mendiolaza, Villa Allende, Saldán y La Calera, hasta el cuadrante noroeste de la ciudad de Córdoba. Las autoridades sanitarias, nucleadas en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), anunciaron mayores operativos de circulación y un nuevo control sanitario.