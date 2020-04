Un asado encendió contagios por coronavirus: "Fue producto de la inconsciencia"

Sociedad Un asado inició la expansión de coronavirus en un pueblo de Neuquén

Sociedad Bloquearon el ingreso a localidad donde un asado disparó contagios de Covid 19

"Lo que pasó fue producto de la inconsciencia, no hubo mala intención", afirma Claudio, el hijo de la primera víctima fatal por coronavirus en Loncopué, el pueblo neuquino de apenas 6.000 habitantes en el que un asado familiar desató una seguidilla de contagios.Gabriel, paciente de riesgo "por su condición de diabético y ex fumador", tenía 68 años y murió al día siguiente de haber sido internado en el Hospital de Zapala. Allí lo llevaron desde Loncopué, donde los médicos decidieron el traslado después de haber escuchado sus dificultades respiratorias."Era nuestro vecino de toda la vida porque su casa está pegada a la casa de mis padres. La relación de mi padre con el hijo de este hombre siempre fue excelente todo el tiempo. Lo que pasó fue producto de la inconsciencia, no hubo mala intención", insistió Claudio en declaraciones al diario neuquinoAseguró que su padre "con el único que tuvo contacto" fue con el gasista, que lo visitó para arreglarle el calefactor "el 20 de marzo".Y agregó: "Cuando fallece mi papá, la punta del ovillo comenzó a desentrañarse y ahí la gente entró en miedo, no en pánico porque lo que se veía por televisión como algo lejano ahora lo teníamos en nuestro pueblo".